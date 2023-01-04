沈慧虹傳將接任交通部參事 藍綠議員獻上祝福

新竹市前副市長沈慧虹去年獲民進黨提名參選新竹市長落選，今天傳出農曆年後將接任交通部參事一職。沈慧虹本人下午未接電話，但地方藍綠議員對這項消息多持樂觀態度、給予祝福，也希望沈若前進交通部，未來也能持續協助新竹的交通建設發展。

民進黨議員曾資程說，沈前副市長本身有交通專業，到交通部是適才適所，也可以有更大發文空間，他樂見其成。尤其沈跟新竹淵源深厚，在去年選舉期間也提出多項交通政見，未來若真的到交通部任事，也可以協助新竹交通，如大車站、輕軌計畫等。

國民黨議員陳治雄也認為這項人事消息確定，是很合理的安排，畢竟沈前副市長是正式公務員，過去因為擔任副市長多年屬政務官，會中斷事務官年資，之後到交通部擔任參事可延續事務官的年資，並認為沈過去在交通處表現專業、認真，給予肯定。

沈慧虹為淡江大學交通管理系學士、交通大學交通運輸研究所碩士，有32年公務員資歷，曾是台灣鐵路史上第一位女站長，並陸續在台北市政府、公路總局等單位任事，2014年獲前市長林智堅延攬入府擔任交通處長，2016年獲林智堅拔擢升任副市長。

沈慧虹去年年中在林智堅、立法院民進黨團總召柯建銘的推薦下加入民進黨，並獲民進黨選對會徵召參選新竹市市長，選舉結果拿下7萬7764票、3成5得票，落選飲恨。