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國民黨中常會通過 徵召林明溱補選南投立委

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳╱攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳╱攝影

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，國民黨中常會今天通過徵召南投縣前縣長林明溱代表國民黨參選。黨主席朱立倫強調，國民黨絕不能有一分鐘的鬆懈自滿，一定要一步一腳印，全力以赴爭取勝選。

組發會主委許宇甄在中常會上指出，民進黨的補選參選人過去備戰縣長許久，且這次縣長選舉中在南投第二選區得到超過四成的選票，實力不容輕忽；經由徵詢地方意見、參考民調並進行綜合評估，建議徵召現階段最能勝選的林明溱參選。

日前表態參選的中常委、南投縣議員游顥於會中表示，老縣長林明溱為南投付出30年，「不能、也無法與之爭」，希望大家「將疼惜我的聲音轉為打贏的力量」，他除了會全力輔選，也呼籲全黨支持最強的候選人，無私無我、團結勝選。

朱立倫強調，林前縣長多次表達，參與補選接下來就是要全力培育年輕世代接棒，國民黨一定支持年輕世代，但這次南投情況特別，時間極為匆促，全黨一定要團結一致，努力爭取勝選。

此外，行政院宣布年後發6000元現金。國民黨主席朱立倫在中常會質疑，為什麼1800億還要保留400億作為自己的零用錢，行政院要說清楚。

朱立倫表示，國民黨和立院黨團強調要在農曆年前發錢，讓大家好好過年。民進黨竟然說立法程序沒辦法完成，但只要行政院下周把預算送進立法院，以國民黨的效率就可以讓大家在過年前拿到錢，請執政黨和各黨團一起承諾。

蔡英文在元旦提到兩岸戰爭不是選項，要和平對話，這句話好熟悉，這不是國民黨的主張嗎？民進黨跟隨國民黨主張，竟還敢說國民黨賣台，而自己這樣主張就是愛台。

國民黨 行政院 朱立倫

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