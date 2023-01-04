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北約前秘書長會蔡總統 讚台灣已成自由燈塔
蔡英文總統今天上午接見民主聯盟基金會主席、北約前秘書長拉斯穆森訪團時表示，台灣守在全球民主防線的最前線，未來將和更多的民主陣線盟友攜手合作，共同維護印太地區的和平、安全及穩定。
蔡總統指出，台灣守在全球民主防線的最前線，面對威權主義不斷擴張，上禮拜提出「強化全民國防兵力結構調整方案」。未來將持續提升整體的國防戰力，並和更多的民主陣線盟友攜手合作，共同維護印太地區的和平、安全及穩定。
拉斯穆森表示，此行訪台是要展現強力支持，台灣人民有權利決定自己的未來，也支持台灣有權利生存在自由民主環境；同時與蔡總統交換意見，討論台灣與歐洲如何進一步加強合作。
拉斯穆森說，他於5年前成立民主聯盟基金會，目的就是要加強全世界民主盟友的合作，來對抗威權主義不斷擴張。全球民主盟友代表全球經濟60%的占比，如果大家能共同努力，相信這是一股令人敬畏的力量，會對包括北京在內的威權主義國家有所嚇阻。
拉斯穆森指出，台灣的堅韌民主是全球民主陣營大家庭的一分子。他於1994年訪台時，台灣正經歷民主轉型，此行再度來訪，看到台灣的民主進步，讓他印象非常深刻，今天的台灣已經成為自由的燈塔。
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