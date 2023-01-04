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證實柯文哲參選下屆總統 高虹安：準備中、樂觀其成

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證實柯文哲參選下屆總統 高虹安：準備中、樂觀其成

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹市長高虹安證實柯文哲正準備參選下屆總統，她表示樂觀其成。記者王淑君／攝影
新竹市長高虹安證實柯文哲正準備參選下屆總統，她表示樂觀其成。記者王淑君／攝影

新竹市長高虹安今天出席台大新竹分院生醫院區2週年院慶，針對媒體提問民眾黨黨主席柯文哲競選下屆總統問題，高回應，柯文哲要選總統也不是新聞了，他很早就告訴大家他在準備當中，她身為民眾黨員和支持者都是樂見其成；談及郭台銘未來動向，高虹安表示目前還不明確，但樂見更多優秀人才競選中華民國總統，民眾服務。

高虹安表示，柯文哲要選總統很早就告訴大家正在準備當中，他卸任台北市長後重披白袍，後續會繼續往總統之路前進，她表示支持者也樂見其成。

此外，郭台銘未來是否卡位選總統也備受矚目，面對提問，高虹安回應，郭台銘董事長未來動向目前還沒很明確，到底誰支持誰？誰要跟誰合作？徒增大家很多想像空間。

高虹安強調，以國家為主體考量，有更多優秀人才願意出來競選中華民國總統，為民眾服務，都是非常好的。

新竹市長高虹安今證實柯文哲卸任台北市長後重披白袍，目前正準備參選下屆總統。記者王淑君／攝影
新竹市長高虹安今證實柯文哲卸任台北市長後重披白袍，目前正準備參選下屆總統。記者王淑君／攝影

高虹安 柯文哲 郭台銘 總統大選

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