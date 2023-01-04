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菸害防制法協商遭推翻引林為洲怒嗆 國健署反嗆：歡迎移送

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商。記者許政榆／攝影
「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商。記者許政榆／攝影

「菸害防制法」修正草案今上午於立法院衛環委員會進行第4次協商，各委員及衛福部擬出2項共識，包括「加熱菸載具不廣告、不宣傳」、「20歲以下禁止購買加熱菸載具」，但國健署後續提出版本，竟和協商結果不同，傳衛福部、國健署、民進黨團受到「上級」施壓，要求退回最初政院版禁止電子煙、納管加熱菸，態度才180度大轉彎。

立法院衛環委員會召委、國民黨立委林為洲表示，加熱菸和載具就如同「槍跟子彈」關係，現在衛福部只管子彈不管槍，並稱「空槍不會打死人，所以不能限制，可以賣」，但當民眾持有煙彈時，沒有加熱器載具「根本無法抽菸」，因此這2個就是必要組合元件，就要一起管理，但如今不管，衛福部大開後門給菸商，「難道大家買載具回家當玩具嗎？」

林為洲也指出，針對加熱菸組合元件「載具」，照理應是國健署管轄業務，卻辯稱是「3C產品」想推給經濟部管，但上周協商共識明明是將加熱菸組合元件載具納入法規，不到一周便翻盤，怒轟國健署「態度180度大轉彎，是美國壓力還是柯總召（民進黨團總召柯建銘）、蔡總統壓力？」，氣憤表示「沒有給解釋就是藐視國會，我會把你送監察院，送檢調查背後是否菸商關說」。

國健署長吳昭軍態度強硬表示，修正條文第7條「健康風險評估」會評估加熱菸對健康的危害，包括菸草柱加載具燃燒後產生的物質氣體，這些危害都會在審查範圍內，不過載具會先通過主管機關（經濟部）標準檢驗，合格後再由國健署審查，「我們只會審查合格的東西」，並正向表列提供國人可以購買販售，但加熱菸載具如果沒有燃燒「就沒有危害」，吳昭軍更表示，「我們沒有受到任何壓力，如果要移送，歡迎！」

林為洲質疑，加熱菸和載具就是一體，不可分開審查，但國健署卻認為載具是「3C產品」，通過後，國健署才就「外型」做審核，變成經濟部審載具、國健署審煙彈，但兩者組合在一起時「沒人審」，批評「這是鋸箭法嗎？」且經濟部只能管理一般3C產品規格規範，根本無法管轄到，加熱菸載具所產生氣體、物質是否影響健康，其溫度是否穩定、產生溫度快慢影響產生物質或種類等。

吳昭軍稱，美國FDA對於加熱菸載具規範，只要符合國際電器規範，沒有要求提供其他佐證，「跟我們版本一樣」。不過遭到立委陳椒華打臉，她指出，美國聯邦法規、美國FDA都有納管載具，尤其2019年核准販售的iQOS系統菸草柱及相關元件，都要經過審查及核准，國健署還講人家美國不管，講得振振有詞，「根本戕害國人健康，不負責任」。

經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰表示，依照「菸害防制法」規定，電子煙、加熱菸主管機關是衛福部，加熱菸一定要組合一起才能作業，如果要經濟部將之列為3C強制檢驗商品，我們只會審查、檢查安全性，「不會包含加熱後產生有毒、有害氣體」，但是依照商檢法，若通過安全試驗商品，會在本體貼上「安全驗證標章」，恐誤導民眾是安全合格產品，建議回歸衛福部菸害防制管轄。

聚焦各委員意見，建議應於第7、12、17條修正，第7條健康風險評估／上市風險評估條文中納入載具；第12條納入載具不得宣傳、廣告；第17條，20歲以下不得購買加熱菸載具。吳昭軍後續妥協在第7條中將加熱菸載具、組合元件納入法條，但對於「健康風險評估」還是「上市風險評估」名詞定義依舊喬不攏，被立委林奕華批評，用健康風險字眼「好像國健署背書，代表抽加熱菸很健康？萬萬不可。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 衛福部 電子菸 禁菸

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