神回顧／2022政壇10大驚句！陳時中一人囊括3句稱王

你心目中的驚句有上榜嗎？

2022年政壇發生許多大事，除了疫苗採購爭議，還有四年一次的九合一大選，許多政治攻防在民眾心中留下深刻印象，在唇槍舌戰中更誕生出許多「驚句」。其中，衛福部前部長陳時中，以及新竹市長高虹安是唯二發言重複上榜的驚句王、驚句后，而且在政壇十大驚句排行榜當中，陳時中一人囊括3個名次，堪稱驚句王的「王中之王」。





東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，台灣選舉文化是贏者全拿，因此在政黨競爭下為了勝選，經常透過社群和媒體，積極找話題蹭聲量、拚曝光，或是和對手陣營隔空交戰，激出火花吸引選民注意。潘兆民表示，高虹安故意糗林智堅學歷，講出「我又不是中華大學夜間部畢業的」，走偏鋒攻擊對手是為了讓選票極大化，以揶揄的方式進行攻防戰。另外，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，陳時中本來就健談，因為先前擔任疫情指揮官，後來參選台北市長，媒體關注度比較高，所以發言也容易被放大檢驗與討論。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出2022年十個最被大家熱議的政壇驚句，帶您回顧這些政治驚句如何產生，後來又如何發展。

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No.10 高虹安：和馬英九有過死亡之握 政治生涯才會如此可怕

新竹市長高虹安參選市長期間捲入助理費、小金庫等爭議，她11月17日接受網紅館長陳之漢專訪時笑稱，當年就讀國中時成績不錯，時任台北市長馬英九頒發市長獎給她，可能因為握了馬英九的「死亡之握」，現在的政治生涯才會如此可怕。

高虹安的「死亡之握」言論，引發藍營內部炸鍋，藍軍支持者也極為不滿，紛紛要求高虹安道歉。事發隔天高虹安緊急滅火，受訪表示「昨晚因為要自嘲的關係，講了一個不得體的冷笑話，我也自我反省，在這裡對馬英九及其支持者感到抱歉。」而當媒體詢問馬英九有關高虹安稱死亡之握一事，馬英九僅簡短回應「這事情已經解決了」。

雖然前總統馬英九稱「事情已經解決」，高虹安也順利當選新竹市長，但這句話在選戰期間，確實帶給高虹安不小影響，短短幾個月時間，網路聲量達2萬4,518筆，一舉登上第10名。

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No.9 陳時中：要怪就怪病毒

2022年4月國內疫情開始升溫，疫情指揮中心宣布4月26日起實施居家隔離新規「3+4」政策，意指3天居家隔離、4天自主防疫。但由於此項新規過於倉促上路，除了民眾大表不滿，各縣市承辦單位和相關人員更是承受極大壓力，每天要開立居隔單，同時還得發送防疫物資、接聽民眾詢問電話，天天疲於奔命。面對中央頒布的新規定，時任台北市副市長黃珊珊不滿地說，有上萬位居家隔離者解隔需配送快篩，人力、物流都不足，「天下大亂，真的是累死三軍！」

對此，時任疫情指揮官陳時中表示，防疫期間每個動作都來得很快很急，對於任何單位壓力瞬間變大「我們很抱歉」。接著陳時中又說：「要怪，就怪病毒吧！」此言論不僅讓陳時中遭到大批網友砲轟，同時也開啟了網友的接力照樣造句，像是「酒駕怪酒精、殺人怪刀子、詐騙怪電話」等等。

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No.8 陳時中：政務官體系是自由業

時任衛福部長陳時中2022年7月初轉換身分，代表民進黨角逐台北市長，面對外界質疑是「落跑部長」時，陳時中回應，他進入政務官體系是自由業，基本上沒有任期，是根據長官需要及他的能力做最恰如其分安排，強調「隨時可以來，隨時可以走，任務到了就接下來，任務完成就離開。」陳時中的此番說法，不僅引起高度熱議，更有不少網友相當反彈，而台北市前市長柯文哲也對此表示「氣到不想講」。

引發風波之後，陳時中隨後又發出聲明稿澄清，他的意思是當政務官「前」是自由業。陳時中認為自己的說法被誤解了，因此進一步解釋說明，「在當政務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官，需要任命的，基本上是沒有任期」，強調他過去從事的職務是沒有任期的。

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No.7 朱立倫：要與羅智強魚死網破

被稱為國民黨「空戰一哥」的台北市前議員羅智強，在2022年的九合一大選前，掀起藍軍內部提名風波。羅智強於2022年初表達有意參選桃園市長，接著宣布辭去台北市議員，但卻與黨主席朱立倫上演「朱羅紀之戰」。根據當時媒體報導指出，羅智強4月6日態度堅定地宣布角逐桃園市長提名，並表示黨主席朱立倫曾與他在通話中揚言「魚死網破」，同時也表達不會提名他的態度。對此，朱立倫則引述前主席洪秀柱的話，「人家歡迎你的地方，去就是強將；不歡迎的地方，跟人家強爭、強戰，這不是好事。」傳出兩人關係也因此陷入決裂。

最後國民黨決定徵召張善政參選桃園市長，羅智強則於臉書引用歌手劉若英「成全」歌詞表達心聲。「魚死網破」事件發生3個月後，在中廣董事長趙少康牽線之下，朱立倫與羅智強首度見面吃飯，但對於談話內容，羅智強表示一律不對外公開。而自此之後再無公職在身的羅智強，則是積極透過臉書發文、各地輔選以及演講保持政治溫度。

除了羅智強之外，國民黨立委呂玉玲、桃園市議會議長邱奕勝也皆傳出有意角逐桃園市長，而朱立倫5月宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，一度引起桃園基層不滿，引發分裂危機，為尋求團結，張善政甚至在第三次拜訪市議會時，才成功與邱奕勝碰面，成功整合國民黨地方勢力，順利當選桃園市長。

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No.6 王世堅：王浩宇回去當他的太監

有一種友情叫做黃珊珊與王世堅的「跨黨派友誼」，這對情誼超過20年的政壇老戰友，即使分屬不同黨派，但默契和感情絲毫不受影響。民進黨台北市議員王世堅九合一大選前接受專訪，被問及黨內候選人陳時中與無黨籍候選人黃珊珊相關議題時，王世堅回應的其中一段談話，被媒體報導為「自己的一票留給黃珊珊」，結果飽受網軍攻擊。遭到罷免的桃園市前議員王浩宇更提出質疑，認為王世堅有違反黨紀之嫌。

對此，王世堅11月17日在鏡頭前氣到滿臉通紅、雙手握拳地澄清，自己絕對沒有說過這句話，同時痛罵王浩宇「既然被罷免，請他閉嘴，回去當他的太監！」而王浩宇也不甘示弱地回嗆，「王世堅就是要賺取關注，去討好白色、中間選民，甚至是轉移掉民眾黨某些事件的壓力。」兩人一來一往隔空交戰，引爆一場「太監、黨紀」的言論交火，成為九合一大選媒體關注焦點之一。

11月的26日九合一大選結果出爐，民進黨成績不甚理想，但王世堅依舊穩拿2萬9,796張票，在台北市第四選區以第一高票成功連任。面對媒體追問「王浩宇認為若這次沒努力鞏固基本盤，民進黨恐怕會輸更慘，連議員席次都不保」，王世堅一聽到便破口大罵「閉嘴啦！太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」王世堅鏡頭前爆氣轟王浩宇，雖然有綠營支持者覺得不妥，但同時也有不少網友認為，王世堅有話直說是真男人。即使事件發生於年末前的11月，但在新聞、網路上掀起一股熱議，因此使得王世堅的「王浩宇回去當他的太監」這句話，在短時間內，衝上2022年政壇十大驚句的第6名。

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No.5 蘇貞昌：在那叫什麼

303全台大停電事件，造成全國超過550萬戶受到影響，時任立委蔣萬安3月11日質詢行政院長蘇貞昌，「敢不敢承諾台灣不會再停電？」並說「你毋敢啦！」結果卻被蘇貞昌反嗆，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你」。蔣萬安回批蘇貞昌惱羞成怒，不知道講到什麼地方去，蘇貞昌回嗆「講到你祖父啦！國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在沒反攻大陸。為了你國民黨的承諾，台灣付出多少代價？這些當年留下的擔子我很重的在扛著，我很想解決問題，你只在講敢不敢，你在為選舉叫什麼？」

蘇貞昌在國會殿堂上的一句「叫什麼」，不僅成為自己的代名詞，同時還有不少網友會在各種蘇貞昌相關文章下面留言「叫什麼」，或是直接貼上迷因圖。

另外，很多網友也觀察到「叫什麼」的相關說法，似乎也是蘇貞昌常說的話之一，舉例而言，中國以驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚進口， 蘇貞昌9月17日表示，其他很嚴謹的國家，包括日本、美國等都沒有任何問題，「只有中國在那裡叫」。

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No.4 薛瑞元：疫苗掮客

衛福部長薛瑞元11月18日出席時任台北市長候選人陳時中廟口開講活動，他說國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程中，擋了別人高達幾十億的財路，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，那些人懷恨在心，才會開始攻擊陳時中。薛瑞元此番言論無疑是拋出震撼彈，讓當時有意捐疫苗的宗教、工商團體紛紛跳出來澄清。時任台北市長柯文哲也批評，不講還好，一講就扯到慈濟、台積電和鴻海，薛瑞元比豬隊友還豬，有些事情做錯了「惦惦就好」。

原本要助攻陳時中選情，沒想到「掮客疫苗」議題不僅引發軒然大波，而且事件持續延燒，外界都相當好奇，薛瑞元所指的疫苗掮客到底是誰？除了國民黨陣營提出諸多疑慮之外，時任無黨籍台北市長候選人黃珊珊也認為，若真有掮客，應該要說清楚。

薛瑞元11月21日受訪時被問及「外界要求他公布掮客名單，否則就是在說謊」，對此，薛瑞元先是大笑了數聲，然後強調「這太幼稚，我不想回答」，但隨後薛瑞元在回覆立法委員質詢時則說，也許有一天我會公布。

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No.3 高嘉瑜：北北基桃竹一屍五命

時任民進黨桃園市長參選人、新竹市前市長林智堅論文抄襲事件，從7月初被爆料之後，整起事件被外界形容「劇情超展開」，不僅延燒多時、波及多人，當時擔任民進黨主席的蔡英文更定調「全黨挺一人」。同黨立委高嘉瑜7月25日在政論節目《新聞面對面》中直言，林智堅開了兩次記者會，始終無法將論文事情解釋清楚，因此高嘉瑜憂心地說，論文案加上新竹棒球場爭議，恐怕會造成民進黨年底選舉北北基桃竹選情「一屍五命」，意指林智堅論文案會產生外溢效應，使得陳時中、林佳龍、蔡適應、沈慧虹的桃園選情都會受到影響。

年底大選結果出爐，民進黨果真丟失五市，高嘉瑜的「一屍五命」預言成真。11月26日選舉開票當天，高嘉瑜更於政論節目上開出檢討第一槍，怒嗆「側翼網軍在選前到處出征別人」，因此再度激起網友們熱烈討論。不少網友稱高嘉瑜為「預言家」，但也有部分網友擔心，「高嘉瑜是不是又要被黨內追殺了？」對此，確實有不少綠營支持者在網路上留言，認為高嘉瑜是戰犯，而民進黨台北市議員李建昌也發言，認為高嘉瑜是踩著支持者的痛創造自己聲量，認為高嘉瑜應該要離開民進黨。

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No.2 陳時中：請民眾自主應變

2022年4月15日，國內本土病例數共有1,284例，台灣本土疫情單日確診數首度破千，接著連續數天確診人數都達千人以上。隨著本土疫情持續升溫，居家隔離人數也暴增，但疫調及匡列速度似乎趕不上疫情的腳步。4月19日的疫情記者會，有媒體提問一名新北市民眾快篩陽性，等了4天都未收到衛生單位的隔離通知，而家中環境空間，無法允許一人一室進行隔離，又擔心傳染給家人，這種情況該如何解決？時任指揮官陳時中表示，確診者在衛生單位通知之前，盡量在家一人一室隔離，同住家人屬於親密接觸者，也盡量不要有太多活動，通知上略有延誤，請民眾「自主應變」，待在自己想要隔離的地方後靜候通知。

陳時中的「自主應變」立即成為當下政壇火熱「驚句」，在野黨痛批陳時中甩鍋，國民黨立委江啟臣更批，「陳時中請國人自主應變，難道是要國人自生自滅？這不就是蔡英文總統要勞工自立自強的翻版？」

而陳時中此番言論也引起網友不滿，大酸「推責任」、「這兩年超前部署了什麼」、「自主應變，出事不要怪在我頭上」。自主應變的言論持續在網路上發酵，但陳時中自認沒有失言，並表示「自主應變已經講很久了，在等待這樣的空窗期的時候，就先不要到處去走，在防疫裡面，每一個人都有應該盡的責任。」

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No.1 高虹安：我又不是中華大學夜間部畢業的

2022年九合一大選，新竹市長選舉，不僅熱度、戰況不輸六都直轄市，同時也是舉國關注焦點。被稱為學霸立委的高虹安，代表民眾黨出戰參選新竹市長，不過根據《鏡週刊》9月20日標題為「剽竊資策會公費研究案 高虹安博士論文涉抄襲」報導指出，高虹安過去在資策會任職期間，曾獲補助赴美國研修，並利用時間與機會在美國辛辛那提大學攻讀博士學位，但高虹安的博士論文，疑似涉抄襲，與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，除了文字之外，圖片和表格內容也皆相同，然而高虹安卻未在論文內文引註出處，更未取得資策會授權使用。

對於博士論文涉嫌抄襲之指控，高虹安於週刊爆料當日火速出面澄清，並反嗆「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」然而高虹安在澄清記者會中的這番說法，不僅造成中華大學師生反彈，更導致政治人物及網友們各種「學歷」論戰，例如討論「學歷對政治人物真的有那麼重要嗎？」意外引發一波「戰學歷」風波。

高虹安也因為「戰學歷」爭議，原訂10月6日赴中華大學演講的行程臨時被取消，也為其不當發言錄製影片致歉。高虹安後來還因為戰學歷言論頻挨轟，在節目上落淚，她強調自己沒有瞧不起中華大學，認為自己的說法被惡意解讀，但同時也為自己的言論引發風波再次道歉。高虹安不僅是2022年九合一大選的話題人物，她的「我又不是中華大學夜間部畢業」這句話，更是一舉躍上政壇驚句冠軍。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月25日，共約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022政壇十大驚句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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