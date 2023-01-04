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獨／張善政紅包錢有著落了 超徵稅收桃園估可分50億

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
稅收超徵4500億元，700億元分配給地方政府，桃園市政府初估能分配50億。記者陳右豪／攝影
稅收超徵4500億元，700億元分配給地方政府，桃園市政府初估能分配50億。記者陳右豪／攝影

財政部預估去年稅收超徵4500億元，其中，中央政府可運用的3800億元將分「撥補財政缺口」、「加強韌性經濟方案」及「預留財源」3面向規畫，另700億元分配給地方政府。桃園市財政局表示，按照財政收支畫分法，初估桃園應可分配到50億。桃園市長張善政選前提出的多項政見，可望找到財源。

桃園市議會去年聯席審查2023年總預算時，在國民黨團主導下，以附帶決議方式，將張善政選前提出的國中小全面推動營養午餐、幼兒園大班學費免費、三節禮金和重陽敬老金恢復2500元等政見納入，3項政策約將增加23億元支出，另外1280北北基桃月票預估也要花11億元。由於追加預算必須要有財源，政見支票能兌現多少，引起多名市議員關心。

財政局長歐美鐶今天受訪表示，此次分配給各地方政府的700億元超徵稅收，按照財政收支畫分法規定，桃園市政府初估可分配到50億，這筆預算預計會在1月底到位，會視市長張善政的規畫來運用。

歐美鐶表示，這筆預算的運用，待市長張善政規畫後，各局處可以墊付款方式使用，由各局處提出相關的運用計畫，報議會同意，待明年再轉正即可。

市議員彭俊豪表示，統籌分配款的運用必須透明公平，這是民眾的血汗錢，市府應就運用方式向議會提出專案報告，讓大家清楚款項的流向。

桃園市長 張善政

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