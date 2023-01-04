林明溱受徵召選立委向同志喊抱歉 許淑華：守住南投第二席

國民黨中央昨天協調南投縣立委補選人選，決定徵召剛卸任的前縣長林明溱回鍋再戰。南投縣長許淑華今天說，黨內民調林明溱領先民進黨蔡培慧，林明溱應該會接受黨中央徵召，扛下重責大任，為國民黨守住南投第二席立委。

林明溱昨天和國民黨秘書長黃健庭針對立委補選溝通意見，經過一晚的考慮和沉澱後，林明溱今天表示，國民黨沒有分裂本錢，只有團結才能勝選，他決定代表國民黨參加南投立委補選，也對表態爭取的縣議員游顥、宋懷琳和兒子林儒彬感到「抱歉」。

許淑華說，民進黨今天就會在中常會提名蔡培慧參加南投立委補選，國民黨也是採徵召決定人選，秘書長黃健庭到南投協調，也指出黨內參考民調，只有林明溱前縣長才能勝過蔡培慧，勸進林明溱扛下重責大任，參加立委補選。

她說，林縣長之前就表示已經到了退休年齡，且為南投奉獻多年，希望能享受退休生活，但基於對於國民黨和南投縣的熱愛，林明溱應該還是會站出來，為國民黨守住南投第二席立委。

宋懷琳也在臉書貼文，立委補選黨中央決定提名林明溱前縣長參選，她了解國民黨以勝選為考量，所以尊重黨意，會全力配合輔選工作。

南投縣立委第二選區包含南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義7個鄉鎮市，因為都屬濁水溪流域，簡稱為「濁水線」。許淑華是第二選區立委，當選南投縣長後，需要舉行立委補選。中選會公告，立委補選將從9日到13日登記，3月4日舉行投開票作業。