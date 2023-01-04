行政院將普發現金 郭國文宣布將捐出他與家人的6千元

行政院長蘇貞昌今天宣布，農曆春節後將發放每人6千元，先前表態反對普發現金的民進黨立委郭國文表示，雖然相關方案與他的主張不同，但透過加碼方案，納入相關訴求，依舊可以看到政府照顧弱勢的美意。郭國文也宣布，他與家人的6千元將全部捐出。

針對還稅於民方案，郭國文一再主張排富發現金，建議以每年平均家戶所得在120萬以下，總共約540萬戶，做為發放現金的標準，幫助更多需要幫助的人。

蘇貞昌今天宣布，年後除了每人領6千元外，也針對中低收入戶每人加碼500、750元，這6千元已經超過後40%家庭，去年所增加的整體可支配所得。

郭國文表示，雖然相關方案與他的主張有所不同，但也有透過加碼方案，納入相關訴求，依舊可以看到政府照顧弱勢的美意，希望年後可以讓民眾盡快領到現金。

除此之外，郭國文為落實排富主張，宣布將他與家人的6千元全部捐出，同時，會持續關注貧富差距逐年過大，以及財富分配不均的問題。