邱一峰接任國民黨苗栗縣部主委 鍾東錦尊重並盡力協助

新竹縣前縣長邱鏡淳之子邱一峰出任國民黨苗栗縣黨部主委，苗栗縣長鍾東錦表示尊重，指出他雖然還在打國民黨員資格存在訴訟，他仍是妾身不明，「只要需要我能夠做的事情，我也會盡力協助」。

鍾東錦參選苗栗縣長，去年7月國民黨撤換他苗栗縣黨部主委職務，前縣長劉政鴻接任，國民黨繼而於去年9月開除鍾東錦黨籍，縣長選舉結果國民黨提名謝福弘敗選，劉政鴻辭去主委負責，國民黨昨天發布中央委員、全國青工總會副總會邱一峰兼任。

苗栗縣議會今天召開臨時會，鍾東錦受訪時指出，邱一峰跟他認識很久，尤其邱一峰父親邱前縣長也是表現很棒的政壇前輩，國民黨指派邱一峰接任主委，站在他的立場尊重。

鍾東錦說，國民黨有國民黨的考量，只要是能夠讓苗栗縣更好，邱一峰又有長才，可以在苗栗縣把國民黨領導好，也是一件好事，只要需要他能夠做的事情，他也會盡力協助，雖然他還妾身不明，黨籍的問題法院希望可以私下和解，目前仍沒有明確的指示，他會依法爭取自己應該有的權利。

今天縣議會臨時會，鍾東錦贈匾給議長李文斌、副議長張淑芬，鍾東錦表示，議長、副議長選舉非常平和，且都高票當選，站在縣府的立場感到很高興，李、張獲得多數議認同與支持，領導比較有公信力，他相信也有助於府會和諧。