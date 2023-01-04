快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱一峰接任國民黨苗栗縣部主委 鍾東錦尊重並盡力協助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會今天召開臨時會，縣長鍾東錦（左二）頒匾給議長李文斌（中）。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天召開臨時會，縣長鍾東錦（左二）頒匾給議長李文斌（中）。記者范榮達／攝影

新竹縣前縣長邱鏡淳之子邱一峰出任國民黨苗栗縣黨部主委，苗栗縣鍾東錦表示尊重，指出他雖然還在打國民黨員資格存在訴訟，他仍是妾身不明，「只要需要我能夠做的事情，我也會盡力協助」。

鍾東錦參選苗栗縣長，去年7月國民黨撤換他苗栗縣黨部主委職務，前縣長劉政鴻接任，國民黨繼而於去年9月開除鍾東錦黨籍，縣長選舉結果國民黨提名謝福弘敗選，劉政鴻辭去主委負責，國民黨昨天發布中央委員、全國青工總會副總會邱一峰兼任。

苗栗縣議會今天召開臨時會，鍾東錦受訪時指出，邱一峰跟他認識很久，尤其邱一峰父親邱前縣長也是表現很棒的政壇前輩，國民黨指派邱一峰接任主委，站在他的立場尊重。

鍾東錦說，國民黨有國民黨的考量，只要是能夠讓苗栗縣更好，邱一峰又有長才，可以在苗栗縣把國民黨領導好，也是一件好事，只要需要他能夠做的事情，他也會盡力協助，雖然他還妾身不明，黨籍的問題法院希望可以私下和解，目前仍沒有明確的指示，他會依法爭取自己應該有的權利。

今天縣議會臨時會，鍾東錦贈匾給議長李文斌、副議長張淑芬，鍾東錦表示，議長、副議長選舉非常平和，且都高票當選，站在縣府的立場感到很高興，李、張獲得多數議認同與支持，領導比較有公信力，他相信也有助於府會和諧。

首次以縣長身分列席議會，鍾東錦認為當然有不一樣，因為議會畢竟只是監督，現在換了位子，可是他的個性沒有改變，所以只要有鄉親、好朋友打電話來要見面講什麼，他的習慣還是會盡量抽出時間接見。

苗栗縣議會今天召開臨時會，縣長鍾東錦（左二）頒匾給副議長張淑芬（中）。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天召開臨時會，縣長鍾東錦（左二）頒匾給副議長張淑芬（中）。記者范榮達／攝影

國民黨 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

邱一峰接國民黨苗栗縣黨部主委 鍾東錦：尊重

苗栗縣公辦公營老人安養家園案 衛生局初估1.2億興辦

元旦升旗在泰安山嵐中飄揚？ 鍾東錦請鄉親拭目以待

新人新年新希望 苗栗縣長鍾東錦：讓苗栗突飛猛進

相關新聞

沈慧虹接任交通部參事？ 交通部：正在接洽中

交通部前參事謝銘鴻日前出任台北市交通局長，由於參事一職仍空缺，如今傳出交通部有意找新竹市前副市長沈慧虹來接任。對此，交通...

林明溱受徵召選立委向同志喊抱歉 許淑華：守住南投第二席

國民黨中央昨天協調南投縣立委補選人選，決定徵召剛卸任的前縣長林明溱回鍋再戰。南投縣長許淑華今天說，黨內民調林明溱領先民進...

傳美方施壓開放加熱菸 柯建銘駁：哪個美國人找過我？

菸害防制法修正草案正在立法院討論，國民黨立委林為洲質疑，民進黨疑似礙於美國壓力，出面反對，要求退回政院版本。民進黨立法院...

獨／張善政紅包錢有著落了 超徵稅收桃園估可分50億

財政部預估去年稅收超徵4500億元，其中，中央政府可運用的3800億元將分「撥補財政缺口」、「加強韌性經濟方案」及「預留...

行政院將普發現金 郭國文宣布將捐出他與家人的6千元

行政院長蘇貞昌今天宣布，農曆春節後將發放每人6千元，先前表態反對普發現金的民進黨立委郭國文表示，雖然相關方案與他的主張不...

藍拋立院延會審議發現金 綠：時間上不可能

國民黨團拋出立院延會至20日，專門審查發現金的特別條例和相關預算案。民進黨團總召柯建銘今天表示，目前行政院還未送法案進來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。