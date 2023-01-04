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南投縣議員最高票簡賜勝 26萬補助金全捐了助弱勢

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員簡賜勝（右）今與妻子陳麗華（左）將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行。記者賴香珊／攝影
南投縣議員簡賜勝（右）今與妻子陳麗華（左）將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行。記者賴香珊／攝影

南投縣議員簡賜勝去年選舉成功挑戰3連霸，更以8996票成為全縣最高票當選人，他今天將選舉補助款26萬9880元全捐給草屯鎮食物銀行，他說，每次選後捐補助款助弱是他的心願，也是與支持他的選民一起做公益。

2022九合一選舉去年落幕，南投縣議員共8選區，前5名得票數以第2選區（草屯、中寮）簡賜勝獲8996票居冠，後以同選區的唐曉棻8235票、第4選區（竹山、鹿谷）游顥7765票、第5選區黃世芳7541票、第5選區的吳國昌7276票。

而依「選罷法」規定，當選人為1人，得票數達該選舉區當選票數3分之1以上者，當選人在2人以上，得票數達該選舉區當選票數2分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼30元。以此估算，最高票簡賜勝可獲26萬9880元補助款。

簡賜勝近期依法領取26萬9880元補助款，但他並未收歸己用，而是選擇全數捐出做公益，於今天捐給草屯鎮食（實）物銀行，他說，投入地方服務，深知社會角落很多艱苦人，除了從政盼為弱勢做更多，也把選後捐補助款助弱作為心願。

草屯鎮長簡景賢表示，簡賜勝其實在投入政壇前就熱心公益，公所於2012年甫成立食物銀行之初就捐了10萬元，2014年、2018年當選議員後，同樣將選舉補助款18萬5670元、28萬7760元全捐給食物銀行，助弱的心一路走來都沒變。

對此，簡賜勝說，每張票都是選民對他的支持，他也沒浪費他們的選票，捐出補助款一起做公益，而食物銀行是具公信力的平台，能實際幫助急需資源的民眾，因此捐給該單位盼拋磚引玉，也推廣給更多人知道，讓愛心不斷延續。

南投縣議員簡賜勝（左2）今將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行，草屯鎮長簡景賢（右2）代表接受捐款。記者賴香珊／攝影
南投縣議員簡賜勝（左2）今將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行，草屯鎮長簡景賢（右2）代表接受捐款。記者賴香珊／攝影
南投縣議員簡賜勝今天將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行。記者賴香珊／攝影
南投縣議員簡賜勝今天將26萬9880元選舉補助款全捐給草屯鎮食物銀行。記者賴香珊／攝影

九合一選舉 食物銀行 南投

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