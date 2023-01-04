黃偉哲也表態挺蘇貞昌 「台南支持院長續為南部努力」

民進黨內呼籲「內閣改組」，高雄市長陳其邁日前表態挺行政院長蘇貞昌留任，今蘇貞昌到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情，陪同到場的台南市長黃偉哲說，嘉南的建設，都非常謝謝蘇院長能夠支持，「我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。

黃偉哲致詞表示，以台南市來說，如果沒有蘇院長4年前來努力遏止非洲豬瘟，現在都沒有滷肉飯可以吃了，除了非洲豬瘟外，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，現在這個傳統豬瘟又要開始試驗拔針了，所以對於農工的產業影響非常大。