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黃偉哲也表態挺蘇貞昌 「台南支持院長續為南部努力」

聯合報／ 記者呂慧瑜林伯驊／嘉義即時報導
台南市長黃偉哲今天和行政院長蘇貞昌到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情。記者呂慧瑜／攝影
台南市長黃偉哲今天和行政院長蘇貞昌到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情。記者呂慧瑜／攝影

民進黨內呼籲「內閣改組」，高雄市長陳其邁日前表態挺行政院長蘇貞昌留任，今蘇貞昌到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情，陪同到場的台南市長黃偉哲說，嘉南的建設，都非常謝謝蘇院長能夠支持，「我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。

黃偉哲致詞表示，以台南市來說，如果沒有蘇院長4年前來努力遏止非洲豬瘟，現在都沒有滷肉飯可以吃了，除了非洲豬瘟外，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，現在這個傳統豬瘟又要開始試驗拔針了，所以對於農工的產業影響非常大。

黃偉哲說，在台南可以看到，不僅是在國圖南館、南科3期等產業上，以及在北外環道路的建設，都是動輒數百億經費，絕對不是一個地方政府能夠做的，且嘉縣副縣長劉培東也提到嘉義科學園區也獲蘇院長核定了，所以在嘉南部分、南部地區的建設，「我們都非常謝謝蘇院長能夠支持，那同樣的，我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。

行政院長蘇貞昌（前排中）今到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情，台南市長黃偉哲（左一）也出席。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（前排中）今到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情，台南市長黃偉哲（左一）也出席。記者呂慧瑜／攝影

台南市長 黃偉哲 蘇貞昌

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