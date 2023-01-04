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黃偉哲也表態挺蘇貞昌 「台南支持院長續為南部努力」
民進黨內呼籲「內閣改組」，高雄市長陳其邁日前表態挺行政院長蘇貞昌留任，今蘇貞昌到嘉義縣大埔鄉曾文水庫視察水情，陪同到場的台南市長黃偉哲說，嘉南的建設，都非常謝謝蘇院長能夠支持，「我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。
黃偉哲致詞表示，以台南市來說，如果沒有蘇院長4年前來努力遏止非洲豬瘟，現在都沒有滷肉飯可以吃了，除了非洲豬瘟外，還有口蹄疫的拔針、宣布為非疫區，現在這個傳統豬瘟又要開始試驗拔針了，所以對於農工的產業影響非常大。
黃偉哲說，在台南可以看到，不僅是在國圖南館、南科3期等產業上，以及在北外環道路的建設，都是動輒數百億經費，絕對不是一個地方政府能夠做的，且嘉縣副縣長劉培東也提到嘉義科學園區也獲蘇院長核定了，所以在嘉南部分、南部地區的建設，「我們都非常謝謝蘇院長能夠支持，那同樣的，我們台南市也一定要支持蘇院長，繼續來為南部地區的市民朋友努力」。
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