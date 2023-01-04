估返鄉台商60-119人中重症 學者籲現在是打疫苗黃金周

中國在疫情正嚴峻時開放邊境，引起各國嚴陣以待，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，對於即將迎接家人返台的家庭來說，本周就是接種次世代疫苗的「黃金周」。陳秀熙團隊成員林庭瑀以春節3萬名台商返國來預估，50%高陽性率及25%低陽性率，分別將衍生119名、60名中重症個案，佔據0.8%、0.4%加護病床，加上本土疫情需要的9%加護病房，陳秀熙認為醫療量能一定夠。

陳秀熙表示，近期台灣疫情流行波在微微上升，又以50歲以下的年輕族群感染率攀升較快，桃園市、新竹縣、苗栗縣感染率最高。中症率和重症率過去三周都逐漸下降，是「大好消息」，也是「傳染病改列降級之前最重要的一件事」，可見在BA.5流行之後，自然感染保護牆已形成，加上過去三劑疫苗施打的保護下，對於中重症預防有良好的成效。

不過陳秀熙提醒，雖然大好消息令人懷抱「幸福的心情」，但仍應「謹慎的防疫」，特別是嚴防50歲以上脆弱族群發生感染合併症，例如近期交通大學前校長郭南宏因感染新冠肺炎併發急性心肌炎而不幸辭世，令人遺憾。

陳秀熙指出，台灣整體變異株以BA.5占62%為大宗，但可預期BF.7、BA.2.75、BQ.1都會逐漸從其他國家進來。全世界的病毒正在中國「大混合」，美國、義大利、法國、南韓、日本、澳洲的死亡情形都正上升，確實有必要對中國展開「境外監測」，以避免再次大流行、降低醫療量能負擔、及早偵測變異株。

「現在對於全世界而言，醫療需求的量化評估非常重要。」陳秀熙表示，特別是台灣因Omicron疫情導致「超額死亡」雖然一度在6到8月下降很多，但10、11月雖然新冠死亡率受控，但非新冠死亡率卻逐步回升到10%，顯示「醫療照護的調整」仍是極為重要工作。

林庭瑀根據Omicron感染合併症路徑，推估台灣所需要ICU床數，所需ICU照護量能約為10萬分之31，大約就是7300個加護病床，約占整體量能9%。若新春期間有3萬名台商由中國大陸返台，如果這些人屬於50%高陽性率，將產生75個中症及44個重症，占台灣ICU量能0.8%；若為25%低陽性率將產生38個中症及22個重症，占台灣ICU量能0.4%。

陳秀熙表示，綜合以上只占整體ICU約9%，台商春節返台團圓對於台灣醫療量能產生衝擊不大，他認為醫療量能是一定夠的。為順利促成台商返台與家人團聚，同時緩解潛在健康疑慮，建議在台家人及密切接觸者把握新年前一到兩周接種次世代疫苗，「這個禮拜就是黃金周！」特別是2021年8月前曾感染、未曾感染或施打疫苗、2022年9月前感染至今已超過3個月的民眾。 學者提醒，本周是春節防疫打疫苗的黃金周，特別是2021年8月前曾感染、未曾感染或施打疫苗、2022年9月前感染至今已超過3個月的民眾。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播 學者以春節3萬名台商返國來預估，50%高陽性率及25%低陽性率，分別將衍生119名、60名中重症個案。本報資料照片

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