內閣改組聲不斷 陳其邁再挺蘇貞昌：他是認真打拚的院長

民進黨在九合一選舉結果不盡人意，如今傳出要改組內閣，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌留任，蘇則說備感溫暖。陳其邁今受訪時表示，自己曾擔任過蘇揆的副院長，了解蘇是認真打拚的院長，至於內閣改組是總統職權，會充分尊重。

蘇貞昌昨表示，陳其邁在沉默螺旋的效應下，願意出來講話，讓他備感溫暖，也請大家給行政團隊一些肯定的溫暖。

吳怡農今和陳其邁等人合體車隊掃街。被問到蘇貞昌對於他的力挺感到溫暖，陳其邁說，自己擔任過蘇揆的副院長，了解蘇院長是認真打拚的院長，團隊也努力，敗選的原因有很多，民進黨正在從地方到中央都進行檢討。

陳其邁認為，內閣在面對整個變局，無論是因應變局的調整，像是增加新血、年輕閣員等，讓學有專精的人加入，對於整體不管是政局穩定、持續推動改革都有幫助，不過內閣改組是總統職權，這部分充分尊重總統基於全盤的考量做內閣的布局。