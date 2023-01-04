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台南議長賄選案 國民黨團書記長：議員生命受威脅才可怕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝控金不可怕，黑介入才可怕。圖／蔡育輝提供
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝控金不可怕，黑介入才可怕。圖／蔡育輝提供

檢調偵辦台南市議長賄選案，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天痛批指，這次議長選舉為何變得這麼複雜，是因有金當後盾，但黑介入才更嚇人，有可能議員沒有答應或答應後要反悔不投，但因有黑涉入，議員嚇得要死。檢察官不管有什麼樣的壓力一定要嚴辦，不要讓台南淪為黑道故鄉。

台南市議長賄選案，目前已有10名被告到案，包括正副議長在內有6名議員、中間人及議員太太共8人交保，另2人聲押，台南區漁會理事長林士傑尚未到案。

蔡育輝確診居家，自己錄影片上午對外發出，他說，這場議長選舉是郭再欽配合林士傑，黑和金勾結才會讓事情這麼嚴重，檢察官不管有什麼樣的壓力一定要嚴辦，有多少證據辦多少事情，不管是民進黨、無黨籍或國民黨，有涉案的就查清楚，不要讓台南市變成黑金故鄉，不管如何，是民進黨為了當議長不擇手段，民意代表要反悔但身受生命死亡之虞，絕對怕得要死，「金不可怕黑才可怕」。

蔡也說，根據台南地檢署起訴學甲爐碴案，起訴書中指郭再欽於民國100年4月就成立再處理公司，他懷疑在前巿長賴清德任內，郭再欽在第一屆就介入議長選舉，這次選舉郭信良和邱莉莉兩個集團互爭才會發生這種事，但為何會這樣，「議長到底有多大的好處，多大的權利，兩邊不擇手段要當選。」

檢調昨發動搜索，偵辦台南議長賄選案，議長邱莉莉交保50萬元、副議長林志展交保20萬元、議員黃麗招交保10萬元、李文俊交保25萬元、張世賢交保10萬元、李鎮國15萬元、中間人黃怡萍交保20萬元、李鎮國妻子高玫仙交保10萬元；郭再欽及疑擔任中間人的圓山國際開發總裁楊志強，因其據點被檢調搜出800萬元現金，金流有待進一步釐清，檢方訊後聲押禁見。

台南 議員 賄選

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