柯文哲將赴美布局2024 侯友宜：要給他支持加油打氣

民眾黨主席柯文哲布局2024總統大選，預計今年春天訪問美國。新北市長侯友宜表示，柯文哲到美國也去了好幾次，其實是一個很不錯的政治人物，他也很喜歡柯文哲，柯有自己的想法，要給他支持、加油、打氣。

侯友宜今天在市政會議後受訪，對於柯文哲將訪美，他說，他現在是新北市長，每個人的角色工作是不太一樣的，他是市長，目前把握當下，好好把市政做好，才是現在最重要的責任。

媒體提問，柯文哲自爆跟鴻海創辦人郭台銘密會多次，外界解讀是刻意與侯友宜較勁，侯友宜說，柯文哲是他的好朋友，相信柯文哲跟郭台銘也應該認識，朋友之間的往來很正常，其實柯文哲很不錯，在這4年來也給他很多協助，對他充滿感謝。

媒體追問，那是否有跟郭台銘聊到「你選我不選」、正副搭檔等話題，侯友宜說，鴻海總部就在新北市，經發局為了新北市經濟發展，長年累月跟鴻海總部一定有業務上聯繫，郭台銘是台灣經濟產業上帶動領導很重要的人物，他非常敬佩郭台銘對台灣的奉獻，每個人有每個人所扮演的角色，把角色做好才是最重要。

另外，台中市長盧秀燕昨天受訪指出，2024怎麼搭配都可以談。侯友宜表示，盧秀燕在中部做得非常好，尤其台中市跟新北市也常常有機會互相聊聊市政，其實兩市共好，大家一起共好，好好為自己角色打拚認真，帶動台灣發展，這是好事，他們常常互通，希望為這塊土地多做點事，是本著為這塊土地多做點事的精神，也是用這樣的態度，不論台中、新北，都為市政繼續努力。