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元旦提不是強國棋子 侯友宜：台海、東亞穩定先從團結做起

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北巿長侯友宜今天上午在巿政會議後受訪表示，台灣最重要是讓台海、東亞穩定，就要從內部團結做起，凝結大家的向心力。記者江婉儀／攝影
新北巿長侯友宜今天上午在巿政會議後受訪表示，台灣最重要是讓台海、東亞穩定，就要從內部團結做起，凝結大家的向心力。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜動向備受關注，侯友宜元旦升旗當天指出「我們不是強國的棋子」，還換了粉專照片寫下團結共好，引發外界聯想。侯友宜今天受訪表示，共好就是不分你我、族群、黨派，好好努力做事，這是他以前的態度，而台灣最重要是讓台海、東亞穩定，就要從內部團結做起，凝結大家的向心力。

侯友宜上午在巿政會議後受訪，對於臉書換了照片，他表示，從他開始當新北市長就講過共好，北北基桃、北台灣共好，那北台灣共好，全台灣就會共好，共好對他來說，就是不分你我、不分族群、不分黨派，大家凝聚所有向心力，為這塊土地好好努力做事，這就是以前他的態度，每一年都會在元旦後換臉書的照片，是每年必做的事情，希望展現新的氣勢，新的不一樣的共好，讓國家更好、新北更好。

媒體追問，此舉動被解讀跟黨內喊話，外界也認為也適合當選總統的競選口號。侯友宜說，他現在是新北市的市長，最重要的是把新北市市政做好，這次新北歡樂耶誕城有771萬人次參加，同仁很辛苦，動用1.8萬名人力，讓民眾安全，能夠帶來溫馨幸福歲月，他非常開心，非常期待今年更展現不一樣的高度，讓新北的榮耀變成台灣之光。

而侯友宜在元旦升旗當天提到，「我們不是強國的棋子」，被問強國是哪一國，面對美中對抗的國際局勢，台灣應該站在什麼樣的立場。侯友宜回應，台灣在亞洲也好、全球也好，是一個很重要的戰略關鍵地位，台灣最重要是讓台海及東亞可以穩定下來，希望讓中華民國有一個和平安全永續繁榮的中華民國。

侯友宜說，在這樣的方向下，一定要全力以赴，從內部的團結力量開始做起，內部的團結不分你我不分任何黨派，都愛中華民國愛台灣，把所有向心力能夠凝聚起來，所以面臨台海、東亞穩定，相信都可以全力以赴可以做好。

大陸新任國台辦主任宋濤2日發表新年寄語指出，2023年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商。對此，侯友宜今天表示，中華民國、台灣自己要自立自強，要有信心，兩岸交流一定在平等、尊嚴、友善的過程當中，彼此之間非常信任，能夠往前走

新北市長 侯友宜 元旦升旗 總統大選

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