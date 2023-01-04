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賴清德政見會砲聲隆隆 綠議員：青年把民進黨當新威權

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員許家睿表示，2000年前出生的青年，都知道國民黨是威權；2000年後的青年，卻把民進黨當作威權。圖／許家睿辦公室提供
民進黨桃園市議員許家睿表示，2000年前出生的青年，都知道國民黨是威權；2000年後的青年，卻把民進黨當作威權。圖／許家睿辦公室提供

昨日副總統賴清德桃園蘆竹舉辦競選黨主席的政見發表會，民進黨桃園市議員許家睿表示，2000年前出生的青年，都知道國民黨是威權；2000年後的青年，卻把民進黨當作威權，如何在地方深耕，爭取青年選票才是最主要的重點。

這次的政見發表會，與會黨員對這次地方大選敗選砲聲隆隆，但因時間因素並沒有讓黨公職發表意見。

許家睿會後指出，對於新一代的青年世代來說，對抗國民黨威權的想法，已經無法產生共鳴，反而民進黨政府才是官僚語言與民意脫節的新威權。應該要讓更多的青年世代到基層深耕，拉近與青年的距離，不要讓民進黨和青年脫節。

許家睿認為，在地方黨部經營上，應該加強黨內競爭，對於市黨部代表、全國黨代表的選舉，應該以擴大參與為原則，有競爭才有進步，同額參選並不會造成鬥爭，而是成為地方黨部運轉的動力。

許家睿建議，應該推動地方黨部設立青年部，取年輕黨員入黨，中央黨部應提供資源協助地方青年黨部組織，這不只是增加青年黨員數量，更是希望青年世代的聲音可以透過黨組織持續反映出來。

青年 民進黨 桃園 賴清德

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