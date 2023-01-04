蔣萬安五天夭折7點半晨會 民眾黨議員曝這事批蔣作秀

台北市長蔣萬安昨天表示，不再延續前市長柯文哲每天七點半晨會慣例，民眾黨北市議員陳宥丞質疑「從一開始都是在作秀？」還說，他向市府調閱資料發現上一周的晨會，蔣市長竟連會議紀錄都沒做，難怪議員索資不肯提供。

陳宥丞說， 蔣萬安宣布從昨天起，不延續柯文哲市長每天上午七點半開晨會的慣例，更表示不會「為了開而開」，一切絕對以議題導向，以效率為原則，以解決問題為目標，不過這8年來，晨會一直是各局處與市長在市政交流與研議的重要例會，如果是好的政策與文化就應該延續，不能為了反對而反對。

對於議員質疑，蔣萬安開晨會沒有會議紀錄，北市府發言人羅旺哲表示，前市長柯文哲把晨會定位為正式會議，很重視形式，但是有些案子列管接近8年，形式不一定能帶來成效。現在市政府的市政會議、專案會報，疫情應變中心會議，這些就都是定位為正式會議，都有正式會議紀錄

陳表示，不能因為是柯文哲前市長的做法，就刻意選擇不跟進，起初雖然蔣萬安市長上任第一周，有延續7點半開晨會處理市政，但根據他向市府調閱資料卻看到，這一周的晨會，蔣萬安市長竟然連會議紀錄都沒做，相較以往柯時期晨會會議紀錄做得很清楚，也很樂意提供給議員參考，蔣萬安市長這一周「開的是一個連會議紀錄都沒做的會議」，這才真的是「為開而開」。