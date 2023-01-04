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【即時短評】侯盧配可行？ 綠營恐猛攻「兩位落跑市長」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯盧配成近期討論焦點，不過新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都才高票當選，若此時2人都宣布參選2024總統大位，恐成為民進黨攻擊的方向。圖／報系資料照
侯盧配成近期討論焦點，不過新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都才高票當選，若此時2人都宣布參選2024總統大位，恐成為民進黨攻擊的方向。圖／報系資料照

新北市長侯友宜元旦談話主動碰觸國際議題，昨日又特別在臉書發文提到「中華民國」，連日操作被解讀是備戰總統大選。副手人選更成外界關注焦點；台中市長盧秀燕前日率先表態「只要能贏什麼組合都可考慮。」但國民黨若真推出「侯盧配」，綠營定拿「兩位落跑市長」當痛點猛打，藍營要冒的風險恐得好好評估。

侯友宜擁高支持度，選總統的聲浪一直都在，去年底九合一大選更在低投票率贏下45萬票，前無古人，後也恐難有來者。侯在元旦致詞時還指出「我們絕對不是強國的棋子」，與以往發言格局出現迥異落差，加上侯近期已有數次整天都沒公開行程，不免被聯想是在備戰2024總統大選。

侯友宜的國際觀一直被外界認為是他的弱點，而近期被點名的盧秀燕在求學時，唸得正是淡江大學戰略所，加上又是女性，可與侯友宜剛毅個性互補。部分黨內人士認為若「侯盧配」成形，將可與民進黨一拚高下。

然而，侯友宜遲遲不能對外表態的最大原因可能是擔憂遭貼「落跑市長」標籤，即使想選，也只能被動等待黃袍加身。不過侯的狀況還可向新北市民解釋：「自己已在新北市府服務12年。」而盧秀燕才當4年台中市長，若請假、辭職參加2024總統大選，基層的反彈力量難以估算。

國民黨如真的推出「侯盧配」，民進黨鐵定拿「兩位落跑市長」作題猛攻，也將使侯友宜身上的標籤更難撕掉，以國民黨現在握有的一手好牌，實在沒必要冒此風險。

現階段藍綠基本盤相當，總統勝選關鍵在中間選民，侯友宜如真想選總統，或可循蔡英文首任模式，尋找一位在擁有國際、財經專業背景又沒有濃厚政治色彩的專家作副手人選，這樣也符合「侯式風格」，維持「好好做事」形象，將新北的成功模式帶到全台選戰，勝算或許會比找黨內大咖要來得高。

新北市長 侯友宜 台中市長

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