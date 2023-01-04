調解黃國書再戰立委？ 賴清德台中場政見會選在「這區」

副總統賴清德同額競選民進黨主席，被視為準黨主席，8日將到台中市舉行「向黨員報告」政見發表會，地點選在南區醒修宮，也是因線民案退出民進黨的現任立委黃國書選區，基層對黃國書連任立委期待高，賴清德選在南區辦政見會，是否準備調解該區立委選情？引發關注。

6選區現任立委黃國書因「線民案」退出民進黨，並表態不選連任，但黃國書近期表示，參選不是他個人可以決定，但基層對他有期待，要看黨中央整體安排。民進黨議員江肇國備戰中。民進黨市黨部表示，不排除再與黃合作。

據了解，這場政見發表會，除了該區的議員幾天前已知道外，其他選區多位議員都不知情，昨天才得知舉辦場地。民進黨中市黨部主委李天生表示，選在南區應該是輪流舉辦，與調解無關。

立委黃國書昨晚也在臉書貼文宣傳政見發表會，指傾聽、反省與檢討，是民進黨一直以來優秀文化，這是賴清德副總統參選民進黨主席巡迴全台各地的傾聽之旅，台中場在南區醒修宮展開，邀請民眾參加。