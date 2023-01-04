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調解黃國書再戰立委？ 賴清德台中場政見會選在「這區」

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
立委黃國書昨晚在臉書貼文宣傳副總統賴清德在台中場的政見發表會。圖／取自黃國書臉書
立委黃國書昨晚在臉書貼文宣傳副總統賴清德在台中場的政見發表會。圖／取自黃國書臉書

副總統賴清德同額競選民進黨主席，被視為準黨主席，8日將到台中市舉行「向黨員報告」政見發表會，地點選在南區醒修宮，也是因線民案退出民進黨的現任立委黃國書選區，基層對黃國書連任立委期待高，賴清德選在南區辦政見會，是否準備調解該區立委選情？引發關注。

6選區現任立委黃國書因「線民案」退出民進黨，並表態不選連任，但黃國書近期表示，參選不是他個人可以決定，但基層對他有期待，要看黨中央整體安排。民進黨議員江肇國備戰中。民進黨市黨部表示，不排除再與黃合作。

據了解，這場政見發表會，除了該區的議員幾天前已知道外，其他選區多位議員都不知情，昨天才得知舉辦場地。民進黨中市黨部主委李天生表示，選在南區應該是輪流舉辦，與調解無關。

立委黃國書昨晚也在臉書貼文宣傳政見發表會，指傾聽、反省與檢討，是民進黨一直以來優秀文化，這是賴清德副總統參選民進黨主席巡迴全台各地的傾聽之旅，台中場在南區醒修宮展開，邀請民眾參加。

民進黨 黃國書 賴清德

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