畢業冊曾勉男兒當自強 老師點出侯友宜會為一理由選總統

新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，他昨天一改臉書封面照，取名「團結共好」，強調「創造中華民國和平、安定、繁榮、永續」，被解讀向黨內喊話團結。與侯友宜師生情誼深厚、住嘉義國中老師戴全明說，贊成侯選總統，但以侯的個性，不會主動爭取，如果國民黨團結一致挺他，他會參選。

77歲戴全明是侯友宜就讀家鄉嘉義縣東石國中導師，從小看著侯成長，師生感情深厚，經常聯絡，2019年1月23日侯回朴子市配天宮參拜媽祖，戴全程陪同，師生相見熱情擁抱，學生參選，戴全明與鄉親及學生組後援會，一路相挺，侯連任就職，邀請戴全明參加就職典禮坐第一排侯身旁。

侯是否參選下屆總統？引人關切，戴全明說，侯友宜不會主動爭取，侯友宜個性不會與別人相爭，如果國民黨團結一致推薦侯友宜，為了國家及生長養育的土地、人民，侯友宜會參選，他說，侯友宜說的對，「人民為天，大家要寬容、團結，不分監綠、好好做事」。

戴全明表示，侯友宜參選總統，會為兩岸帶來和平，如果讓民進黨中央繼續執政，擔心兵戎相見，他贊成侯友宜為國家人民，出來參選總統。

「將相原無種，男兒當自強」，侯友宜在臉書述說，「這十字我銘記在心，成為鞭策自己不斷向前的動力。」教師節，讓他回想國中畢業時，導師戴全明在他的畢業紀念冊上留下「將相原無種，男兒當自強」一句話。

侯說，當時的他還年輕，只記得老師相當嚴厲，大家都挺怕他，所以一心只有督促自己務必把書讀好，不要讓老師失望。這些年下來，從基層警察一路到新北市長，這句話仍舊深深烙印在他心中。

侯友宜說，「我是鄉下來的孩子，獨自到城市打拚，一路走來，經歷過大風大浪，一定也有過喪氣的時候；但老師的話，卻像黑暗中的明燈般，點亮我的意志，提醒我要自立自強，在困難中磨練、成長，生命才有意義。」