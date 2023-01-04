幕後／「這個決定不容易」言猶在耳 為何轉彎發現金？

去年度全國稅收可望超徵預算數4500億元，朝野立委頻喊話要求普發現金「還稅於民」，幾天喧鬧後，行政院長蘇貞昌昨天宣布將規畫發現金與全民共享，蔡總統隨後也跟進表達一致意見。雖然外界認為蔡總統在元旦談話對發現金似乎透露為難，但據了解，蔡在文稿中並未把話說死，為的就是評估「真實」財政狀況再宣布，避免淪為政治喊價。

去年12月中，財政部公開在立法院財政委員會預估去年度「超徵」稅收可達4500億元，隨後即有朝野立委建議普發現金給全民，尤其英系立委統一製作圖卡在臉書喊出「普發現金1萬元」，讓府院高層壓力倍增。

12月下旬，義務役延長1案列為總統府首要解決要務，普發現金案暫時遭擱置，但此時，黨內放話已經甚囂塵上，許多人向各地選民拍胸脯掛保證，誇海口稱蔡總統除了公布義務役延長，還會宣布普發現金1萬元。

高層看在眼裡，都深知發放1萬元是不可能的任務，但礙於公布義務役延長在即，府院並沒有即時說明是否發現金，這把火也在立法院愈燒愈烈，所謂「還稅於民」彷彿成為菜市場叫賣，甚至有人喊到2萬元。

府院在九合一敗選後能量減弱，無力約束立委，在立委持續要求「發紅包好過年」情況下，民間對「發1萬元現金」漸漸「信以為真」，但府院認為，就算要發現金，根據實際可運用的預算來規畫，也不可能每人發1萬元，因此蔡總統元旦談話期盼「轉回理性」，不敢把話說死。

沒想到，光是蔡總統一句「這個決定不容易、請國人理解」，就讓輿論炸鍋，還有立委公開表達失望，甚至傳出蔡蘇政府權威動搖等話語，燒了兩天之後，府院連忙危機處理，周1還特別開會沙盤推演，並規畫昨天早上由蘇揆藉由媒體聯訪宣布發現金。

一場「還稅於民」大戲，也凸顯蔡政府的處境今非昔比。一位高層感嘆，蘇揆及蔡總統昨天宣布發現金之後，過去眾人對「德政」鼓掌的景象已不復見，黨籍立委都認為是「應該的」。九合一敗選，讓府院陷入父子騎驢窘境，立委利用「發現金」借題發揮，背後深意更是劍指內閣改組，「蔡蘇體制」只能在風雨飄搖中硬撐。