【即時短評】發現金決策轉彎 蘇揆保位戰最後一搏？

「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院終於定調發現金。面對農曆春節前後內閣即將異動，連自家人都要行政院長蘇貞昌走人，蘇揆不顧壓力也要給全民「發送大紅包」，是為最後的閣揆保衛戰奮力1搏，還是刻意要讓「蔡蘇體制」正式告終，背後意圖耐人尋味。

「還稅於民」發現金的決策峰迴路轉，也讓外界再次見識蔡政府的「髮夾彎」。就在民進黨立委帶頭炒熱「發現金」議題後，蔡總統先是透過去年底國安高層會議，把4500億元「超徵」稅收作了用途區分，僅留1800億元作為不時之需及全民共享之用，至少限縮了發現金的範圍。

蔡總統在今年元旦談話中，更挑明說她知道「有人主張皆大歡喜，平均把錢分個每一個人，但作為負責任的政府，必須要未雨綢繆」。言下之意，她認為不應為了討好民眾，就採取直接發錢這種作法。

蔡總統確實沒把「不發現金」說死，並指示後續由政院規畫可行方案，但已被解讀「普發現金無望」，更急壞了綠營民代，特別是參與北市立委補選的吳怡農也主張發現金，還被對手陣營譏「小英男孩」公然與蔡唱反調。

發現金爭議繞了一大圈，府院終從善如流。但撇開決策背後的拉鋸，站在蘇貞昌的立場，發現金除了全民皆大歡喜，更是眼下挽救頹敗氣勢最好的方式。

從三倍券到五倍券，蔡貞昌「就是不發現金」的執拗形象，如今也因為九合一慘敗，必須直視民意。尤其，民進黨敗選迄今已1個多月，內閣仍未改組，蘇貞昌更成眾矢之的。這次政策大轉彎，究竟是蘇保官位的絕地大作戰，或是已無所顧忌地向蔡總統叫牌，待本月13日立院休會，啟動內閣調整之時，答案就會揭曉。