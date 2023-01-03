聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】發現金決策轉彎 蘇揆保位戰最後一搏？

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
針對還税於民的聲浪，行政院長蘇貞昌上午視察台北郵件處理中心時表示，其中有1800億元要預留不時之需及規畫發現金與全民共享。記者陳正興／攝影
針對還税於民的聲浪，行政院長蘇貞昌上午視察台北郵件處理中心時表示，其中有1800億元要預留不時之需及規畫發現金與全民共享。記者陳正興／攝影

「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院終於定調發現金。面對農曆春節前後內閣即將異動，連自家人都要行政院長蘇貞昌走人，蘇揆不顧壓力也要給全民「發送大紅包」，是為最後的閣揆保衛戰奮力1搏，還是刻意要讓「蔡蘇體制」正式告終，背後意圖耐人尋味。

「還稅於民」發現金的決策峰迴路轉，也讓外界再次見識蔡政府的「髮夾彎」。就在民進黨立委帶頭炒熱「發現金」議題後，蔡總統先是透過去年底國安高層會議，把4500億元「超徵」稅收作了用途區分，僅留1800億元作為不時之需及全民共享之用，至少限縮了發現金的範圍。

蔡總統在今年元旦談話中，更挑明說她知道「有人主張皆大歡喜，平均把錢分個每一個人，但作為負責任的政府，必須要未雨綢繆」。言下之意，她認為不應為了討好民眾，就採取直接發錢這種作法。

蔡總統確實沒把「不發現金」說死，並指示後續由政院規畫可行方案，但已被解讀「普發現金無望」，更急壞了綠營民代，特別是參與北市立委補選的吳怡農也主張發現金，還被對手陣營譏「小英男孩」公然與蔡唱反調。

發現金爭議繞了一大圈，府院終從善如流。但撇開決策背後的拉鋸，站在蘇貞昌的立場，發現金除了全民皆大歡喜，更是眼下挽救頹敗氣勢最好的方式。

從三倍券到五倍券，蔡貞昌「就是不發現金」的執拗形象，如今也因為九合一慘敗，必須直視民意。尤其，民進黨敗選迄今已1個多月，內閣仍未改組，蘇貞昌更成眾矢之的。這次政策大轉彎，究竟是蘇保官位的絕地大作戰，或是已無所顧忌地向蔡總統叫牌，待本月13日立院休會，啟動內閣調整之時，答案就會揭曉。

內閣 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

蘇揆態度大轉彎改發現金 背後關鍵因素曝光

挺蘇貞昌黨內有雜音？ 陳其邁重申：他是認真打拚的院長

還稅於民定調發現金...年前有機會收紅包？ 財部官員這麼說

【重磅快評】蘇貞昌穩住了？ 陳其邁的風險正要開始

相關新聞

【即時短評】發現金決策轉彎 蘇揆保位戰最後一搏？

「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院終於定調發現金。面對農曆春節前後內閣即將異動，連自家人都要行政院長蘇貞昌走人，蘇揆不顧...

議長選舉跑票黨紀開鍘 他嘆：綠進階到5G光世代藍處於撥接年代

民進黨中評會今天針對正副議長選舉違紀者開鍘，跑票者被開除黨籍，未來5年內不得代表民進黨參選。國民黨青年部副主任李昶志說，...

鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

副總統賴清德今天晚上在桃園市舉辦民進黨主席選舉政見發表會，桃園前市長鄭文燦及桃園市長候選人鄭運鵬都出席。鄭文燦在會場上首...

賴清德：若中國沒放棄武力攻台 抗中、反共保台都是手段

賴清德副總統參加民進黨黨主席輔選，今晚在桃園市蘆竹區舉辦「向黨員報告」政見發表會，面對黨員砲轟敗選和質疑抗中保台跟和平保...

幕後／「這個決定不容易」言猶在耳 為何轉彎發現金？

去年度全國稅收可望超徵預算數4500億元，朝野立委頻喊話要求普發現金「還稅於民」，幾天喧鬧後，行政院長蘇貞昌昨天宣布將規...

因應112年退撫新制上路 考試院啟動「二部一會」組織改造

考試院今天說，為因應112年7月實施的公務人員個人專戶退撫新制，啟動組織改造，由現行「二部二會」的架構，調整為「二部一會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。