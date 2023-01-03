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議長選舉跑票黨紀開鍘 他嘆：綠進階到5G光世代藍處於撥接年代

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨青年部副主任李昶志（右）感嘆黨內世代交替速度太慢，他也曾是洪秀柱辦公室前發言人。本報資料照片
國民黨青年部副主任李昶志（右）感嘆黨內世代交替速度太慢，他也曾是洪秀柱辦公室前發言人。本報資料照片

民進黨中評會今天針對正副議長選舉違紀者開鍘，跑票者被開除黨籍，未來5年內不得代表民進黨參選。國民黨青年部副主任李昶志說，看著民進黨的火速處理，國民黨像是末梢神經失調，出現手麻、腳麻，竟然要拖到1月9日才開會，「就像民進黨已經進階到5G光世代，國民黨還處於撥接年代！」

去年12月25日全國各縣市正副議長選舉，藍綠都出現跑票違紀事件，高雄有藍營議員陣前倒戈，以無黨籍身分和民進黨合作，成為民進黨推出的副議長人選，黨紀蕩然無存，讓藍營基層焦慮、心寒。

李昶志說，看著民進黨火速開鍘無爭議正副議長跑票者，強調「從政同志應恪遵黨章黨綱及紀律規定，團結改革爭取人民的信任。」就像他「今天背叛政黨、明天背叛選民」意思差不多，如果連人民團體的制度都不能遵守，又如何代表人民立法、修法，「因為你連基本的制度都不會遵守了！」

除了對正副議長選舉跑票事件感觸良深，李昶志說，此次南投立委補選，國民黨黨內民調納入前縣長林明溱，傾向徵召林前縣長再戰，林當過兩任立委、兩任縣長，現在又回鍋參與立委補選，不是林前縣長不優秀，而是觀感不好，希望黨能慎思此事。

民進黨 國民黨

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