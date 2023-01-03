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鄭文燦談桃園敗選 坦承「決定換堅時間比較晚」需道歉

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鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
前新竹市長林智堅（左）與前桃園市長鄭文燦（右）。本報資料照
前新竹市長林智堅（左）與前桃園市長鄭文燦（右）。本報資料照

副總統賴清德今天晚上在桃園市舉辦民進黨主席選舉政見發表會，桃園前市長鄭文燦桃園市長候選人鄭運鵬都出席。鄭文燦在會場上首次坦承這次桃園市長選舉「也許當時決定做得比較晚（指換林智堅）」，這點需要抱歉。

鄭文燦也說明選對會後來決定由鄭運鵬上場，是因為他的民調比較高，鄭運鵬也願意承擔責任，在短短106天跟大家一起努力，拚戰到最後一刻。鄭文燦請大家給鄭運鵬鼓勵一下，最後還是謝謝大家，8年陪著桃園團隊，努力交出民進黨最好的成績，雖然沒有辦法交棒成功，對他來講是最大遺憾，還是謝謝大家，也希望從自己，團隊，整個黨檢討起。

鄭運鵬表示，這次桃園市長選舉他要跟大家抱歉，桃園敗選他自己要負最大全責，包含提名與選舉過程、競總運作，沒有達成使命，也沒有承接鄭文燦的好成績，黨務、選務檢討或政策檢討，最大責任在他，他將繼續在立院努力，桃園會繼續進步，相信把力量團結起來，讓國人相信還是民進黨執政對國人最有利。

鄭文燦在賴清德選黨主席政見發表會上，坦言換林智堅的時間晚了。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦在賴清德選黨主席政見發表會上，坦言換林智堅的時間晚了。記者鄭國樑／攝影

桃園市長 鄭運鵬 鄭文燦 民進黨 林智堅

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