賴清德：若中國沒放棄武力攻台 抗中、反共保台都是手段

賴清德副總統參加民進黨黨主席輔選，今晚在桃園市蘆竹區舉辦「向黨員報告」政見發表會，面對黨員砲轟敗選和質疑抗中保台跟和平保台有何不同？賴清德指出抗中保台、反共保台也好都是手段，在中國沒有放棄武力攻台之下，不得不準備（抗中），目的是爭取和平、穩定發展。

賴清德說，敗選要虛心檢討但是絕對不能失志，大家要並肩作戰，當初為什麼加入民進黨的初心絕對不能忘，選舉失敗也不應該阻止繼續為台灣打拚的心。黨主席就是團結黨內，不管是中央或地方，不讓黨力量分散，重整旗鼓，穩定政局，目前中央還是民進黨執政，執政黨的責任就是做執政的後盾，黨主席的角色是團結黨內支持蔡英文總統，讓府院持續發揮功能，讓政務持續推動，這是他當選黨主席以後第一個要做的事情，第二是擦亮民進黨清廉勤政愛鄉土，跟綠色執政品質保證招牌。

賴清德也花了十多分鐘，說明蔡英文總統有關義務役恢復1年的國防政策，指出針對兵役恢復1年未來國防有幾個方向，包括全民國防分為主戰部隊、守備部隊， 前者由志願役擔綱守護陸海空，守備部隊由1年義務役負責，主要是城鄉保護工作，另外還有義警、義消、義交也會和義務役一起負責保護城鄉，再者就是民防系統可能是退伍軍人，還有後備系統，志願役、義務役分配支援主戰、守備跟後援系統，也是全民國防的概念。

政見會由立委吳思瑤主持，鄭文燦、鄭運鵬都出席，民進黨桃園市立委、議員也幾乎都到場，會場民進黨黨員和幹部超過300人。主持人說明每人發言兩分鐘，引來前立委邱垂貞不滿，抨擊兩分鐘能講什麼？是要來歌功頌德，還是要來聽真話？真的是傲慢，並質問賴清德抗中保台和和平保台有什麼不一樣？

不過邱垂貞隨後也轉身問在場者要不要賴清德選總統？要不要當選，台下都說要，邱垂貞請大家為賴清德鼓掌，現場也想起一片掌聲，緩和自己在政見會一開始就點火藥，引爆式的質問。會場上也有黨員猛批市黨部完全沒到基層走動，也不拜託各區黨部幫忙，就窩在競選總部，要求是黨部主委下台。

也有發言者提醒年輕人已經說房價越高執政黨的票就輸的越多，這次選舉民進黨失去了中間選民和年輕人的票，是敗選的重要原因。賴清德一改過去政見會先講話的做法，這次先聽完大家的意見批評，才一一回答所有的問題，政見會近兩小時才結束。