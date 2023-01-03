票投自己遭民進黨開除黨籍 南投縣議員廖梓佑說話了

民進黨針對正副議長選舉9縣市有違紀爭議，其中南投縣議員廖梓佑票投自己，被認定惡行重大、事證明確，今決議開除黨籍。對此，廖梓佑說，她覺得黨中央有不察之處，也不夠瞭解地方，她深感無奈，但對台灣的心及選民服務不會變。

民進黨中評會今天開會，針對正副議長選舉，民進黨在9個縣市出現違紀爭議，中評會認定，南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶等3案是惡行重大，直接開除黨籍。這也代表他們未來5年內不得代表民進黨參選。

針對南投縣議員廖梓佑在正副議長選舉中，將票投給自己，民進黨中評會主委賴瑞隆指出，她事後有向中執會說明，是因為不滿意正副議長名單，所以投給自己，但中評委無法接受這個原因，並認為違紀情況明確，所以直接開除黨籍。

對此，廖梓佑表示，她對民進黨一直都是全心全意，只要黨內推出各階層人選，她都是用盡全力投入輔選、挺到底，但針對這次正副議長選舉，黨中央做出這樣的決定，她覺得黨中央有不察之處，也不夠瞭解地方，她深深感到無奈。

她也強調，未來雖沒了民進黨籍，但她對台灣這片土地的心永遠不會變，對選民工作、地方服務也會一如以往的盡心盡力去做，不會因為有無黨派，而有所改變。