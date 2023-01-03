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南投立委補選國民黨3人爭取 黨中央卻徵召「他」參選

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
南投縣長立委補選，國民黨中央將徵召剛卸任縣長的林明溱參選。記者江良誠／攝影
南投縣長立委補選，國民黨中央將徵召剛卸任縣長的林明溱參選。記者江良誠／攝影

南投第二選區立委補選9日登記，國民黨縣議員游顥、宋懷琳和前縣黨部主委林儒彬爭取，國民黨秘書長黃健庭今天到南投分別溝通，認為民調結果前縣長林明溱民調最高，可能徵召林明溱參選，讓三人大感意外。林明溱則表示，他希望年輕人接手，還沒答應徵召，將開家庭會議後再決定。

南投立委補選牽動明年總統、立委選舉藍綠氣勢，民進黨敲定將由前南投縣長候選人蔡培慧披掛參加補選，國民黨卻遲遲沒有決定，藍營基層焦慮，不少人打電話向南投縣黨部詢問，縣黨部卻一問三不知。

黃健庭到南投溝通，除了宋懷琳、游顥、林儒彬外，還找了剛卸任的前縣長林明溱。宋懷琳說，她以為是要討論民調何時舉行和作法，沒想到黃健庭告訴她民調已經做完，除了游、宋、林三人外也把林明溱列入，對比結果雖然國民黨四人民調支持度都高過蔡培慧，但以林明溱支持度最高，為了確保勝選，可能徵召林明溱參選。

宋懷琳說，黨主席朱立倫上月10日到南投參加感恩茶會，表示將採參考民調、徵詢地方人士，徵召最強參選人，拿下南投第二選區立委，打贏九合一延長賽。她質疑「所謂參考民調、徵詢意見在哪裡？」她只能被動接受結果，雖然心有不滿，但她強調還是尊重黨中央決定。

游顥說，立委人選由徵召產生，黨中央已進行民調、溝通及實地探視等綜合評估，他對於謹慎作法表示認同，但國民黨必須團結，中央與地方持續溝通、達成共識才能成功，目前徵召人選尚未確認與公布，他會繼續堅持努力下去，當一天和尚敲一天鐘，不會因為近期流言影響而有所退縮懈怠。

林明溱表示，他擔任公職數十年，卸任後回歸家庭生活，參考民調他被列入，民調結果還是第一名，他感謝縣民對他八年執政的肯定，對黃健庭「提示」參選相當感謝，但他認為應由年輕人接棒，將開家庭會議討論後再做決定。

林儒彬說，黨中央希望他「說服」父親參加補選，但父親擔任公職數十年相當辛苦，而且三月補選後，緊接著又是下一屆立委選舉相當緊湊，父親年紀大也是一大考驗。他認為，父親執政八年、許淑華縣長在第二選區經營深耕，獲得縣民肯定，國民黨只要團結，一定能勝選，他認為，應透過立委補選鼓勵年輕人參選，加速國民黨年輕化。

國民黨縣議員宋懷琳。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員宋懷琳。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員游顥。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員游顥。記者江良誠／攝影
國民黨前南投縣黨部主委林儒彬。記者江良誠／攝影
國民黨前南投縣黨部主委林儒彬。記者江良誠／攝影

民調 林明溱 黃健庭 國民黨 立委補選

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