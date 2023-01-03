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民進黨開鍘了！違紀參選、議長選舉跑票 10餘人遭開除黨籍

民主聯盟基金會率團訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。圖／記者杜建重 攝影
總統蔡英文。圖／記者杜建重 攝影

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎民主聯盟基金會主席（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）率團訪問台灣，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就全球民主發展及區域安全等議題交換意見。

張惇涵表示，AoD於2018年起首度舉辦「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit, CDS）」，蔡總統自2020年至2022年，已連續3年受邀在CDS發表演說，不僅與國際諸多民主夥伴交流，也讓國際友人更加了解民主台灣。

張惇涵表示，此行為拉斯穆森主席第二次訪問台灣，訪團成員另包括民主聯盟基金會執行長帕勒羅（Jonas Parello-Plesner）、公關長亞倫（Tim Allen）等。期盼透過此次交流，共同深化全球民主社群合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

總統府發言人 張惇涵 蔡英文

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