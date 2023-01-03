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民進黨開鍘了！違紀參選、議長選舉跑票 10餘人遭開除黨籍

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民進黨開鍘了！違紀參選、議長選舉跑票 10餘人遭開除黨籍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
正副議長選舉3議員跑票，民進黨開除黨籍。本報系資料照
正副議長選舉3議員跑票，民進黨開除黨籍。本報系資料照

民進黨中評會主委賴瑞隆今天表示，民進黨九合一選舉超過70件違紀，其中10多件因掛其他黨籍參選遭開除；正副議長選舉9縣市有違紀爭議，南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶3案事證明確，直接被開除。

民進黨中評會今天開會，處理2022年九合一選舉、2023年北市第3選區立委補選、正副議長選舉等違紀案。其中，正副議長選舉，民進黨在9個縣市出現違紀爭議，賴瑞隆會後受訪指出，其中有3案是惡行重大、直接開除黨籍。

賴瑞隆指出，這3案包括，南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶；這也代表他們未來5年內不得代表民進黨參選。廖梓佑向中執會說明，因為不滿意正副議長名單，所以投給自己，但中評委無法接受這個原因。曾博鴻則是將議長投給國民黨的人選，並已在去年12月23日宣布退黨，且沒有赴中執會說明；吳亮慶將正副議長選票投給無黨籍的議員，違反民進黨團決議。

賴瑞隆表示，上述3案被認為違紀情況明確，所以直接開除黨籍；其他正副議長選舉違紀案，有人說第一次投、不小心投錯，有些稱策略性投給他黨，中執會將進一步調查實際狀況。

賴瑞隆說，民進黨在台南高雄正副議長選舉都順利過關，對於其他違紀案，希望每一步處理都非常嚴謹，不要造成內部問題；再加上民進黨現在面臨的挑戰仍然非常艱困，也有當事人提到，初選過程有委屈，若遭開除將影響他們聲譽，民進黨慎重處理，希望每個開除過程大家都能完全理解信服，有委屈的，也希望了解得更清楚。

至於縣市議員、鄉鎮市民代表、里長違紀參選部分，賴瑞隆表示，這部分有超過70案，只要掛其他黨籍參選，一律開除黨籍，有10多人遭開除黨籍；至於以無黨籍參選部分，將由中評委管碧玲、林宜瑾調查，再提給中執會。

另外，九合一選舉，民進黨有4名黨員違紀參選原住民族直轄市議員及區長，賴瑞隆說，原住民是民進黨發展比較辛苦的區，中執會希望給予一定警惕，但不至於到除名這麼重大，因此，分別停權一年。民進黨員蕭赫麟違紀參選台北市第3選區立委補選，中評會一致共識，決議開除黨籍。

民進黨 九合一選舉 議員 立委補選 蕭赫麟

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