「拖到免補選才就職副市長」 吳怡農批：林奕華惡劣

民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今接受《快樂聯播網》專訪，談到國民黨王鴻薇才剛選上議員就要企圖落跑選立委，還說大安區立委林奕華為了避開黨內初選爭議，故意拖到不用補選才要就職台北市副市長，相當惡劣、不尊重選民。

主持人許智傑表示，王鴻薇當選議員後宣誓就職，又馬上要選立委，若當選立委就立刻辭職議員，這不叫做負責任；談到不負責任，讓許智傑想起高雄市前市長韓國瑜，當選高雄市長後沒幾個月就說要選總統，高雄人好不容易給他機會盼他好好做事，若當初沒有去選總統，高雄市民也不會罷免他。

許智傑說，每個人對政治人物落跑的定義不同，每次選舉都有差別，不一定會做滿，但最低限度是至少任期一半以上，監察院長陳菊曾在高雄市長任期剩幾個月時，接任總統府秘書長，就被罵「落跑」，實在沒道理。

許智傑認為，王鴻薇既然要選立委，就不應該就職宣示議員，有能力、氣魄就別就職，讓大家公平競爭，結果還替自己留後路墊底，選輸還能回到議會，選贏才要辭職，那不如讓她選輸，好好當議員，做好議員的職責。

吳怡農表示，王鴻薇是企圖落跑，只要不讓她落跑成功就好了，回去台北市議會服務，他也提到，若王鴻薇離開議會，接下來4年松信區、票投給她的2萬5000人都會少一席議員，市長若離職還有代理市長，還是有人服務市民。

吳怡農話鋒一轉，提到林奕華她要擔任台北市副市長，卻刻意延後到2月才要就職，若拖到2月辭職立委，台北市大安區就不用補選，故意讓任期剩不到1年，剝奪了選民有民意代表的權利。

吳怡農說，要當副市長、有人生規、劃職涯規劃都能接受，但要讓選民有民意代表繼續服務，現在是刻意拖到不用補選離開，感覺很惡劣，很不尊重選民，這甚至不是說今年2月、3月台北市長蔣萬安才找她當副市長，是很早就找了，她說要等一等才就任，這樣不用補選。

吳怡農認為，國民黨在大安區相當有優勢，是國民黨的很有競爭力的選區，補選也是國民黨籍的人有機會選上，可能他們想要避開初選爭議。

許智傑則批評「林奕華就是故意的，反正補選等於人民又再罵，萬一又多了落選的風險，民進黨當選對他們來說很浪費，所以才故意要拖這個時間，不替選民負責。」

商品推薦