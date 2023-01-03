挺蘇貞昌黨內有雜音？ 陳其邁重申：他是認真打拚的院長

民進黨九合一慘敗，內閣改組聲浪大，高雄市長陳其邁元旦受訪公開說自己支持行政院長蘇貞昌。此話一出引發黨內各派系解讀，有人認為蘇揆將有機會留任，不少黨內人士憂心忡忡。今天陳其邁受訪重申「我支持蘇院長」，蘇貞昌非常努力推動各項改革，是為認真打拚的院長，希望未來內閣能穩定。

陳其邁元旦升旗典禮後被媒體問及，身為民進黨代理主席，怎麼看選後外界不間斷的內閣改組聲浪。陳其邁當時說，尊重總統蔡英文的整體考量 ，但自己作為高市長，非常感謝這幾年在地方需求，高雄面臨產業轉型過程中，行政院在產業、交通、民生等政策上都大力支持高雄。

陳其邁當天也說，內閣穩定，政局才會穩定，希望內閣在穩定中能夠改組，讓整體政治運作能更穩定。事後陳其邁更強調自己支持蘇貞昌。

今天陳其邁主持市政暨防疫會議後受訪，他再次強調，很感謝蘇貞昌幫了高雄很多忙，他是會做事、認真打拚的院長，自己支持蘇貞昌，也希望未來內閣能穩定，在改組部分也希望有更年輕、有活力的閣員能加入團隊，讓重大施政可以落實，然後要繼續照顧高雄。