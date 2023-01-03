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挺蘇貞昌黨內有雜音？ 陳其邁重申：他是認真打拚的院長
民進黨九合一慘敗，內閣改組聲浪大，高雄市長陳其邁元旦受訪公開說自己支持行政院長蘇貞昌。此話一出引發黨內各派系解讀，有人認為蘇揆將有機會留任，不少黨內人士憂心忡忡。今天陳其邁受訪重申「我支持蘇院長」，蘇貞昌非常努力推動各項改革，是為認真打拚的院長，希望未來內閣能穩定。
陳其邁元旦升旗典禮後被媒體問及，身為民進黨代理主席，怎麼看選後外界不間斷的內閣改組聲浪。陳其邁當時說，尊重總統蔡英文的整體考量 ，但自己作為高市長，非常感謝這幾年在地方需求，高雄面臨產業轉型過程中，行政院在產業、交通、民生等政策上都大力支持高雄。
陳其邁當天也說，內閣穩定，政局才會穩定，希望內閣在穩定中能夠改組，讓整體政治運作能更穩定。事後陳其邁更強調自己支持蘇貞昌。
今天陳其邁主持市政暨防疫會議後受訪，他再次強調，很感謝蘇貞昌幫了高雄很多忙，他是會做事、認真打拚的院長，自己支持蘇貞昌，也希望未來內閣能穩定，在改組部分也希望有更年輕、有活力的閣員能加入團隊，讓重大施政可以落實，然後要繼續照顧高雄。
不少綠營人士認為內閣改組速度太慢，可能導致民進黨在立委補選再次失利。陳其邁明天除了到台北主持黨內中常會，也會提前陪台北市第三選區立委補選候選人吳怡農車掃，陳其邁說，吳怡農很認真，也不會政治口水、政治攻防，「這個他是真的不行」。希望台北市民能夠認同認真努力、而實實在在做事的吳怡農，他年輕而且有學養豐富，未來一定可以大力推動改革。相信當選後可推動台北市很多的建設，以及有利於整體國家發展的法案通過。
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