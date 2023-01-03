區公所遭爆國旗倒掛 民政局長陳永德道歉了：不會再發生

民進黨立委何志偉今接獲投訴，指北市北投區公所出現國旗倒掛的重大失誤，批新任市長蔣萬安上任11天，2023年上班第一天發生「國旗倒掛」，是螺絲鬆到什麼程度？北市民政局長陳永德今天也出面道歉，表示同仁並不是故意的，發生錯誤後已立即發現，立即檢討改進，以後會重複巡視，他也向民意代表及各界表達歉意，「非常抱歉，這種事以後不會再發生。」

北投區公所中午也發聲明表示，是夜班工作人員今早8點升旗時疏失，並非刻意或有意造成，第一時間發現後即改正。民政局長陳永德說，同仁並非故意，是升旗的時候疏失發生國旗倒掛，他向民意代表及各界表達歉意。

陳永德表示，發生這樣的疏失，儘管發生錯誤後已經立即發現，也立即檢討改進，承諾這種現象不會再發生，以後會重複巡視，「非常抱歉，這種事以後不會再發生。」