北市估疫情17日起高峰 專責病床、防疫物資庫存應無虞

新冠疫情攀升，中央預測下波疫情高峰從1月底、至2月初，正值農曆過年期間，北市府副市長李四川今天召開農曆春節防疫整備會議。北市聯合醫院總院長璩大成預估，預估北市疫情將從春節假期前1月17日當周起達高峰，盤點春節急門診量能、醫療物資等，目前確診藥品、防疫物資等庫存沒問題。

至於醫療量能，目前專責病房數開設至第二階段，截至去年12月31日專責病床數有572床，空床率達49.3%，春節期間專責病床應無虞；救護車部分，北市消防局45個消防分隊、配有65輛救護車，若有需求的話可擴大量能至92輛，春節期間，北市消防隊人員超休不得超過分隊人力的五分之三。

再過兩周多就要過年，因應春節疫情將有一波高峰，北市府今天召開防疫春節應變會議，副市長李四川也做出兩點裁示，包括這波疫情高峰如何應變，春節期間民眾若確診該怎麼準備。

北市衛生局表示，目前衛生局確診的口服藥品庫存量還有三至四周；家用快篩也有五個月庫存量；防疫物資包括口罩、防護衣等也有三至六個月庫存。對於普拿疼等退燒藥爆搶購潮，衛生局將勸導民眾不要大量購買，年前會加強宣導不是只有一種品牌退燒藥，並會定期抽查藥妝店，目前供應量都沒有問題，春節期間藥品物資都會先準備好。

北市府發言人羅旺哲表示，副市長李四川也指示衛生局加強宣導民眾施打疫苗，目前台北市戶籍人口第四追加劑施打率僅70.8%，相較高雄的74.2%、新北市72.9%、台南市72.7%、桃園台中的72.1%，台北市第四追加劑施打率最低，也指示衛生局加強宣導施打疫苗。

另外，因應春節期間拜廟人潮眾多，副市長李四川也指示民政局，儘管宮廟防疫依照中央指示，不過還是會加強宣導民眾勤洗手、戴口罩。