郭、侯密談2024？ 柯文哲：我跟郭台銘也見過很多次

外傳郭台銘跟侯友宜密會，民眾黨主席柯文哲今在黨內秘書長交接記者會上說，「我就問，這個（消息）是怎麼出來的？怪怪的」、「我跟郭台銘見面過很多次，報紙上也沒有寫什麼」。

鏡週刊指，九合一選舉前郭、侯至少私下會面三次，談及2024總統選舉，且達成初步共識。今記者會上媒體問柯，若侯、郭合作，是否擔心被邊緣化？柯文哲表示，選舉是過程，在過程中凝聚共識或聚焦問題，不是老是講誰跟誰配、各種陰謀論、秘辛等，他反倒想問消息是怎麼傳出的，因為「聽起來就怪怪的」。