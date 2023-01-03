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郭、侯密談2024？ 柯文哲：我跟郭台銘也見過很多次

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
針對2024總統大選問題，民眾黨主席柯文哲認為現在言之過早，太多陰謀論。記者曾原信／攝影
針對2024總統大選問題，民眾黨主席柯文哲認為現在言之過早，太多陰謀論。記者曾原信／攝影

外傳郭台銘侯友宜密會，民眾黨主席柯文哲今在黨內秘書長交接記者會上說，「我就問，這個（消息）是怎麼出來的？怪怪的」、「我跟郭台銘見面過很多次，報紙上也沒有寫什麼」。

鏡週刊指，九合一選舉前郭、侯至少私下會面三次，談及2024總統選舉，且達成初步共識。今記者會上媒體問柯，若侯、郭合作，是否擔心被邊緣化？柯文哲表示，選舉是過程，在過程中凝聚共識或聚焦問題，不是老是講誰跟誰配、各種陰謀論、秘辛等，他反倒想問消息是怎麼傳出的，因為「聽起來就怪怪的」。

柯文哲說自己跟郭台銘也見過很多次，「我倒覺得認真做事啦」，台灣有台灣當前需面對的課題，他做人的原則就是「大家方便就好」，心存善念，所作所為對台灣有好處就好。

民眾黨上午舉行秘書長交接暨兔年新春小物開箱記者會，新任秘書長周台竹（左起）、主席柯文哲、卸任秘書長謝立功一同揮毫寫春聯。記者曾原信／攝影
民眾黨上午舉行秘書長交接暨兔年新春小物開箱記者會，新任秘書長周台竹（左起）、主席柯文哲、卸任秘書長謝立功一同揮毫寫春聯。記者曾原信／攝影

九合一選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜

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