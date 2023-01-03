郭、侯密談2024？ 柯文哲：我跟郭台銘也見過很多次
外傳郭台銘跟侯友宜密會，民眾黨主席柯文哲今在黨內秘書長交接記者會上說，「我就問，這個（消息）是怎麼出來的？怪怪的」、「我跟郭台銘見面過很多次，報紙上也沒有寫什麼」。
鏡週刊指，九合一選舉前郭、侯至少私下會面三次，談及2024總統選舉，且達成初步共識。今記者會上媒體問柯，若侯、郭合作，是否擔心被邊緣化？柯文哲表示，選舉是過程，在過程中凝聚共識或聚焦問題，不是老是講誰跟誰配、各種陰謀論、秘辛等，他反倒想問消息是怎麼傳出的，因為「聽起來就怪怪的」。
柯文哲說自己跟郭台銘也見過很多次，「我倒覺得認真做事啦」，台灣有台灣當前需面對的課題，他做人的原則就是「大家方便就好」，心存善念，所作所為對台灣有好處就好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言