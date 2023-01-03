【重磅快評】蘇貞昌穩住了？ 陳其邁的風險正要開始

民進黨九合一選舉慘敗，外界催促內閣改組之聲四起。雖然蔡英文總統日前宣示，將於立院會期結束後檢討人事，但高雄市長陳其邁前天卻公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，蘇並在臉書大玩抖音吹噓政績，兩人一搭一唱，似向外界宣告閣揆留任底定；但在第一金前董座廖昌被起訴之際，陳其邁這驚天一挺，傷黨又傷己，難怪綠營內部為此躁動不安。

蔡總統對內閣改組尚未做最後決定，最近還徵詢黨內意見。陳其邁被視為蔡嫡系人馬，又是目前的代理民進黨主席，前天突然出言「護蘇」，讓各派系不禁解讀，蘇貞昌這次可能又穩住閣揆寶座；最讓人好奇的是，在陳其邁出言護蘇之前，蘇貞昌不顧外界「觀感」，竟在臉書玩起抖音宣揚政績，得意洋洋，絲毫感覺不出敗選內閣的氣氛。

蘇貞昌是去年跨年夜在臉書上傳一支「太狠了」的視頻，雖然他剛下令公務員以「國家安全」爲理由，不得使用抖音平台，但卻自己使用大陸的抖音模組搞大內宣，也莫怪國民黨前立委蔡正元笑虧，視頻的腔調、用語、語音都學抖音及大陸標準字詞和音調，蘇貞昌應該不只是中共同路人，而是中共自己人。

蘇貞昌難道不識抖音？當然不是，只是得意忘形而已。在抖音大內宣上傳臉書之後，陳其邁翌日一早出席高雄市元旦升旗即公開表示他支持蘇貞昌，高雄要大力謝謝蘇貞昌，「內閣穩定，政局才會穩定」。陳蘇南北唱和還有續集，蘇貞昌今天視察台北郵件處理中心也不忘回謝，「在沉默螺旋的效應下，陳其邁願意站出來講話，我備感溫暖」。

蘇陳拖棚歹戲，雖倒人胃口，但重要觀眾只有一人，就擔心跛腳、處心積慮尋找權力支點的蔡總統，蘇貞昌怎會看不透蔡總統心思？

蘇貞昌軟的一手是和陳其邁南北唱雙簧，用的關鍵字是「穩定政局」、「備感溫暖」；硬的一手是在蔡總統新年談話拍板超徵稅款需未雨綢繆，優先協助高風險的國人與產業，蘇今天卻說1800億除預留不時之需外，要用來全民共享發現金，不僅搶盡總統風采，簡直是和蔡公然叫板，更收攏黨內立委，蘇的底氣何來？陳其邁當居首功。

只是，陳其邁挺蘇唱雙簧，恐怕也得自付政治風險，因為時間點實在巧合，第一金控前董事長廖燦昌才於四天前因潤寅詐貸案遭起訴，廖曾因慶富案下台，卻在蘇貞昌「用人唯才」的任命下回鍋公股行庫董座。四年前陳其邁競選高雄市長，還和韓國瑜大辯慶富案，陳信誓旦旦「20年立委任期與弊案絕緣」，但如今卻力挺重用涉弊行庫董座的蘇貞昌，蘇即使挺過這次「團進團出」的危機，陳其邁政治路上的風險卻正要開始呢。