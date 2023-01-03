平均地權條例修法立法院會9日處理 民進黨團力拚三讀

攸關打炒房的平均地權條例修法草案，立法院程序委員會今天將平均地權條例修正草案等18案，排入9日至13日院會討論事項，民進黨立院黨團書記長郭國文表示，民進黨團對於推動平均地權條例修法不曾迴避，一切按照程序排審，以黨團立場而言是希望1月9日要三讀通過。

立法院內政委員會去年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

立法院程序委員會今天討論1月9日院會議程，朝野各黨對討論事項議程均提出建議。國民黨團總召曾銘宗表示，建議將列入租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案，希望讓未來租賃市場買賣雙方資訊更透明，有助於實現居住正義；另外，農民健康保險條例部分條文修正草案，希望能進一步保障農民相關權益。

時代力量立委邱顯智說，平均地權條例與租賃住宅市場發展及管理條例，經過充分討論，立法院內已無歧異，希望能盡快通過修法。民眾黨立委吳欣盈也說，民眾黨團希望加快三讀，改善房價及租屋市場亂象。

郭國文表示，平均地權條例修正草案本會期通過機會大，但各版本內容或許還有一些不同意見，大家還可以交換討論，黨團立場是希望能在1月9日三讀通過。

不過，民進黨內傳出對修法草案內容仍有雜音，郭國文說，這是正常現象，主要討論像是私法人購屋改為許可制等條文，至於要怎麼處理，目前還沒有定論。