快訊

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

小英總統也鬆口了！全民普發現金 臉書全文曝光

平均地權條例修法立法院會9日處理 民進黨團力拚三讀

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院程序委員會今天將平均地權條例修正草案排入9日院會討論事項，民進黨團希望能夠在當天三讀通過。記者林縉明／攝影
立法院程序委員會今天將平均地權條例修正草案排入9日院會討論事項，民進黨團希望能夠在當天三讀通過。記者林縉明／攝影

攸關打炒房的平均地權條例修法草案，立法院程序委員會今天將平均地權條例修正草案等18案，排入9日至13日院會討論事項，民進黨立院黨團書記長郭國文表示，民進黨團對於推動平均地權條例修法不曾迴避，一切按照程序排審，以黨團立場而言是希望1月9日要三讀通過。

立法院內政委員會去年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

立法院程序委員會今天討論1月9日院會議程，朝野各黨對討論事項議程均提出建議。國民黨團總召曾銘宗表示，建議將列入租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案，希望讓未來租賃市場買賣雙方資訊更透明，有助於實現居住正義；另外，農民健康保險條例部分條文修正草案，希望能進一步保障農民相關權益。

時代力量立委邱顯智說，平均地權條例與租賃住宅市場發展及管理條例，經過充分討論，立法院內已無歧異，希望能盡快通過修法。民眾黨立委吳欣盈也說，民眾黨團希望加快三讀，改善房價及租屋市場亂象。

郭國文表示，平均地權條例修正草案本會期通過機會大，但各版本內容或許還有一些不同意見，大家還可以交換討論，黨團立場是希望能在1月9日三讀通過。

不過，民進黨內傳出對修法草案內容仍有雜音，郭國文說，這是正常現象，主要討論像是私法人購屋改為許可制等條文，至於要怎麼處理，目前還沒有定論。

立法院 民進黨 郭國文

延伸閱讀

專營電支業務許可申請書件 立院三讀增加律師為認證人

綠委認同把錢花在刀口上 針對性紓困發現金是較好方向

時力指平均地權條例今年無法三讀 綠：1月9日院會討論

反對普發現金、振興券 郭國文拋針對性紓困

相關新聞

開工日國旗倒掛挨批 北投區公所澄清人員疏失非刻意

民進黨立委何志偉今接到民眾投訴，指台北市北投區公所出現國旗倒掛的重大失誤，批新任台北市府上任11天，2023年上班第一天...

帶頭批評駐在國！駐希臘外館小編PO文抱怨走人行道總被擋 挨批道歉

駐希臘代表處臉書小編日前貼文分享「在雅典當行人很痛苦」，引起網友撻伐。外交部今天表示，已提醒外館，臉書帳號雖可發揮創意，...

【重磅快評】蘇貞昌穩住了？ 陳其邁的風險正要開始

民進黨九合一選舉慘敗，外界催促內閣改組之聲四起。雖然蔡英文總統日前宣示，將於立院會期結束後檢討人事，但高雄市長陳其邁前天...

台南正副議長涉賄選 民進黨中評會：靜候司法調查

台南市議會正副議長選舉今天傳出涉賄選案。先前曾坐鎮督軍台南市議長選舉的民進黨中評會主委賴瑞隆指出，靜候司法調查，也期盼勿...

平均地權條例修法立法院會9日處理 民進黨團力拚三讀

攸關打炒房的平均地權條例修法草案，立法院程序委員會今天將平均地權條例修正草案等18案，排入9日至13日院會討論事項，民進...

國民黨誰戰2024？別再等黃袍加身戲碼 小心淪歹戲拖棚

民進黨總統參選人幾乎已經進入戰鬥位置，國民黨有意角逐大位的人士也應即早表態，千萬別再上演等到黃袍加身的戲碼，應趁著民氣可用的態勢下，乘勝追擊，大可不必扭扭捏捏，以免最後變成歹戲拖棚。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。