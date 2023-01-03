蔡英文：2050淨零轉型是跨界大工程 政府會給企業支持

蔡英文總統今天上午接見「第4屆國家企業環保獎獲獎企業暨111年度模範環境保護專責及技術人員」，她指出，「2050淨零轉型」是一項跨界、跨領域的大工程，政府會給予企業更多支持及保持密切合作，持續引導企業走向低碳轉型。蔡總統並感謝環保工作第一線同仁的投入和付出，讓許多節能減碳和汙染防制措施得以落實。

蔡總統致詞時首先恭喜所有得獎者獲此殊榮。她指出，當前氣候變遷是全球共同面對的挑戰，而邁向「2050淨零轉型」是國際社會的目標，也是台灣的目標；去年3月，政府公布了淨零排放路徑圖，希望透過推動能源、產業、生活以及社會領域的四大轉型，來逐步落實此長期目標。

蔡總統表示，她要特別感謝現場很多環保工作第一線同仁的投入和付出，許多節能減碳和汙染防制措施，都有賴大家用最嚴謹的態度和高度的耐心來執行，才能夠順利地進行。

蔡總統指出，今天現場的得獎企業來自各行各業，包括航空業、科技業、醫療業、金融業，以及觀光業等，範圍非常廣泛。這顯示許多不同產業的好朋友，都非常重視環保及節能，為了落實「2050淨零轉型」一起來共同努力。

蔡總統感謝企業朋友的付出，不論是在生產過程中納入節能、減廢的措施，或是在銷售、推廣，以及和消費者互動中傳達永續的理念，都是綠色供應鏈中非常重要的一環。因為各位的努力，企業才能夠在推動台灣經濟發展的同時，也善盡社會責任，促進永續平衡，達到經濟、環境、社會的三贏。

蔡總統強調，「2050淨零轉型」是一項跨界、跨領域的大工程，政府會繼續集結各界力量來推動，也會給予企業更多支持及保持密切合作，持續引導企業走向低碳轉型。政府會以「先大後小」、「以大帶小」的方式循序漸進，降低中小企業在轉型過程遇到的衝擊，也要將綠能產業打造成為經濟發展的新動能。在企業運作過程當中，同時重視環境保護和經濟成長的平衡，和環境更和諧的相處，也能給下一代更好的台灣。