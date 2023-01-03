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侯盧配選總統副總統？蔡其昌：台中市民無法接受

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌在參選台中市長期間，風雨無阻，在大街小巷拜票。圖／本報資料照片
立法院副院長蔡其昌在參選台中市長期間，風雨無阻，在大街小巷拜票。圖／本報資料照片

2024總統大選傳出侯盧配，台中市長盧秀燕昨天說，怎樣的組合都可以談，可以考慮，個人意願不重要，國民黨要找出能勝利的組合，會贏才重要；立法院副院長蔡其昌今天表示，做為政治人物應該要重視誠信，若剛選完台中市長就馬上投入總統選舉，放任市政不顧，相信台中市民無法接受，也違背市民的期待。

盧秀燕昨天北上輔選國民黨北市立委補選候選人王鴻薇，被問到總統大選問題，立法院副院長蔡其昌在台中市長選戰中，和盧秀燕競選失利，他今天強調，政治人物應該要重視誠信。

蔡其昌參選台中市長時，有媒體詢問，盧秀燕曾提到「沒有2022就沒有2024有何看法」，當時蔡其昌回應表示，祝福盧秀燕繼續追逐她的總統夢，11月26日台中市長的選舉請投蔡其昌。

台中市長 盧秀燕 蔡其昌

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