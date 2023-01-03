行政院長蘇貞昌鬆口1800億元發現金，主計長這麼說

行政院長蘇貞昌今天一改先前態度，公開表示會規畫在1800億元這個額度內跟全民共享發現金，後續要有法源並編預算 經過立院同意。對此，主計長朱澤民今天表示，目前都還未收到任何通知，所以無法答覆。他強調一定要部會先提出計畫，主計總處才會進行後續處理，目前沒有收到任何通知。

蘇貞昌院長今天一改先前的不發券、不發錢態度，表示預計將會有1800億元與全民共享，若發現金需要有法源依據跟預算編列，並經過立法院同意，但也要預留一部份以備不時之需。

朱澤民表示，目前都還未收到任何通知，所以無法答覆。他表示，主計總處是後端作業，一定要部會先提出計畫，主計總處才會進行後續處理，如果沒有接到通知，就無法編列預算，目前沒有收到任何通知。

至於蔡英文總統在國安會議後，宣布超徵的4500億預算中，1000億用於補貼勞健保及電價，究竟分配為何？朱澤民也說，要有相關部門提出計畫才會編預算，目前也還未收到通知。