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南投立委補選國民黨人選卡卡 基層批中央不接地氣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨縣議員游顥。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員游顥。記者江良誠／攝影

南投第二選區立委補選9日登記，民進黨確定由前南投縣長候選人蔡培慧參選，國民黨有縣議員游顥、宋懷琳和前縣黨部主委林儒彬爭取，黨中央遲未決定人選，縣黨部一問三不知，讓藍營基層覺得焦慮，希望黨中央接地氣，多聽取地方意見並交流。據了解，國民黨這兩天就會決定人選。

外傳國民黨不排除徵召前縣長林明溱參選，林明溱今天表示，他擔任公職數十年，卸任後回歸家庭生活，今天正忙著打掃清潔房子，他再次表態對立委補選意願不高，希望交棒給兒子林儒彬，用多年從政經驗協助林儒彬，打贏南投立委補選。

民進黨中常會2日通過徵召蔡培慧參選南投第二選區立委補選，前名間鄉長陳聰鑑也表態選到底，國民黨3人表態，眼看9日就開始補登記，國民黨人選還在難產。

國民黨主席朱立倫上月到南投參加九合一感恩茶會，他便表示，將採參考民調、徵詢地方人士，徵召最強參選人，拿下南投第二選區立委，打贏九合一大選延長賽，但所謂參考民調、徵詢意見卻都下文。

這幾天已有不少支持者打到國民黨南投縣黨部關切立委補選作業，但徵召作業由黨中央決定，地方一問三不知，讓藍營基層不滿。

陳姓黨員說，這次南投縣長選舉，國民黨有許淑華、馬文君、宋懷琳爭取，在議會國民黨團主持下，三人透過民調決定高下，最後許淑華勝出，馬文君、宋懷琳全力支持輔選，許淑華漂亮當選南投縣長。南投立委補選，應該也要複製這種最接地氣的勝選模式。

民進黨有5人爭取立委補選，民進黨中央南投立委補選協調小組在上月底就到南投，與5名可能人選交換意見，確定徵召蔡培慧。國民黨到現在卻靜悄悄，縣黨部對補選時程一問三不知，徵召權力在黨中央，但希望能多聽取地方意見、溝通，不要走回黨中央權力一把抓的老路。

游顥、宋懷琳、林儒彬則強調，相信黨中央會徵召最強候選人，他們也有共識，不管誰勝出，其他人都會全力支持，畢竟國民黨只有團結一致才有機會贏。據了解，國民黨中央已對南投立委補選人選加速作業，最快這兩天就會有結果。

國民黨前南投縣黨部主委林儒彬。記者江良誠／攝影
國民黨前南投縣黨部主委林儒彬。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員宋懷琳。記者江良誠／攝影
國民黨縣議員宋懷琳。記者江良誠／攝影

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