前北約秘書長訪台 外交部：實際行動展現對台支持

曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會主席拉斯穆森今日抵台，預計至5日訪問我國，外交部表達誠摯歡迎。

拉斯穆森此行將晉見蔡英文總統及副總統賴清德，並於今晚接受外交部長吳釗燮款宴；也會與立委及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。外交部將於5日上午11時舉行記者會並接受媒體提問。

外交部表示，拉斯穆森持續敦促國際社會關注台海安全，並呼籲國際民主社群與台灣加強交流合作，增進民主韌性與團結，共同應對威權主義擴張的挑戰，此行並以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部指出，為宣揚自由民主的普世價值，拉斯穆森於2017年創立「民主聯盟基金會」，強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」，邀請全球民主國家元首及政要與會。2019年吳釗燮曾親赴丹麥出席致詞，自2020年起蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注與支持。

外交部表示，拉斯穆森自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，不僅是國際聲譽卓著的政治家，也是台灣堅定的國際友人。我方期盼未來持續與國際民主夥伴加強交流合作，共同守護彼此共享的自由民主價值。