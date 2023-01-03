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2024藍營總統人選已非「侯友宜」莫屬？ 沈富雄列3點分析

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄認為，新北市長侯友宜（圖）是2024年國民黨角逐總統大位的候選人。記者侯永全／攝影
沈富雄認為，新北市長侯友宜（圖）是2024年國民黨角逐總統大位的候選人。記者侯永全／攝影

2022年九合一大選結束後，各黨已經開始布局2024總統大選。然而民進黨前立委沈富雄今（3）日在臉書分析「2024國民黨總統大位局勢」，指出國民黨2024的大位候選人早已是非侯友宜莫屬。

沈富雄指出，先前鴻海創辦人郭台銘對BNT疫苗大發雷霆時，當時外界就傳言「郭台銘會有重大聲明」，結果時間過了，沒有任何動靜，讓他認為「郭董無志於2024總統大位」。

接著沈富雄分析三種狀況，第一是「趙少康是造王者（king maker）之一，而非「救援投手」（reliever）」，趙少康承認侯友宜比自己強，因此乾淨俐落地自我了斷，但趙少康自許為救援投手，其實未必有當， 因為侯氣勢甚強，自可投完九局，無需救援投手上場，趙應是在初選及大選過程中，強有力的造王者。

第二狀況是因為郭台銘不會屈就副總統，侯友宜也不會挑選郭台銘為副手，加上趙少康先前聲明可看出，郭台銘是他念念不忘的總統人選，但郭台銘對2024年總統大位已經斷念，因此侯友宜也絕無可能配郭台銘。

第三狀況是趙少康點名朱立倫出任立法院長並列不分區第一名。這盤算恐怕不妥也不會實現，以目前朱立倫的聲望，排名第一恐與吳敦義當年的排名當選邊緣，同樣觀感不佳。其實未來政黨果真輪替，朱立倫出任行政院長恐怕爭議較少，至於趙少康提到立法院長任期較為固定，一任四年似乎是甜頭一樁，但我認為朱立倫不在乎這點小事。何況，此時點將似乎不宜，叫朱立倫不卡侯友宜，派他一個職位是對他有點不敬。

最後，沈富雄總結「國民黨2024的大位候選人早已是非侯友宜莫屬」，有關其他國民黨總統人選等各種傳聞，只是旁人起鬨，庸人自擾而已。

郭台銘 侯友宜 趙少康 沈富雄 總統大選

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