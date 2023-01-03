開工日國旗倒掛挨批 北投區公所澄清人員疏失非刻意

民進黨立委何志偉今接到民眾投訴，指台北市北投區公所出現國旗倒掛的重大失誤，批新任台北市府上任11天，2023年上班第一天發生「國旗倒掛」，是螺絲鬆到什麼程度？北投區公所中午發聲明，經查證是夜班工作人員今早8點升旗時疏失，並非刻意或有意造成，第一時間發現後即改正。

北投區長于保雲表示，對於造成此次誤失，公所定當檢討改進，並做複式檢查的預防工作機制。對於這次造成市府、民代及民眾的困擾，深為致歉。

何志偉今在臉書發文，接到民眾憤怒的投訴，台北市區公所竟然發生重大失誤，「國旗倒掛」被認為代表發生國難或該地淪陷、向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響。

何提到，此舉可能觸犯「刑法」第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

何志偉質疑，以效率為原則、解決問題為目標的台北市政府，要不要先學會把國旗掛正、掛好，「這種倒掛金鉤，我絕對不接受」。

北投區公所中午發聲明表示，經查證後，是夜班工作人員於1月3日早晨8點升旗時所生疏失，並非刻意或有意造成，且公所也於第一時間發現後即行改正。