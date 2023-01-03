快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

民眾黨籲加速平均地權條例三讀 「通過民意期末考」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨今中午發聲明，呼籲執政黨加速平均地權條例三讀，才能「通過民意期末考」。 圖／聯合報系資料照
民眾黨今中午發聲明，呼籲執政黨加速平均地權條例三讀，才能「通過民意期末考」。 圖／聯合報系資料照

平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例今成功排審，立院程序委員會確定將其納入議程，待交付院會二讀、三讀。

台灣民眾黨今發聲明，指去年因選舉，攸關世代居住正義的平均地權條例卡在立法院200多天，遺憾無法在2022年完成三讀，今程序委員會終於確定排審，敬告民進黨政府，「居住正義議題是台灣民眾對於立法院這個會期的期末考」，民眾非常期待政府出手整治我國越發畸形的房價以及各種市場亂象，並嚇阻炒作房價的投機行為，還年輕世代一個可期待的住房環境。「希望民進黨這次不要再交白卷敷衍大眾。」

民眾黨聲明呼籲，請朝野立委正視民心期盼，加速讓租賃住宅市場發展及管理條例、平均地權條例修正草案加速完成三讀，如此一來，政府才能通過民意對立法院居住正義的期末考。

民眾黨今中午發聲明，呼籲執政黨加速平均地權條例三讀，才能「通過民意期末考」。 圖／聯合報系資料照
民眾黨今中午發聲明，呼籲執政黨加速平均地權條例三讀，才能「通過民意期末考」。 圖／聯合報系資料照

立法院 居住正義 台灣民眾黨

延伸閱讀

影／居住正義不能等 時力黨團呼籲盡速三讀

三財經法案 力拚過關

恢復徵兵、役期延長一年查照案 暫未送達立法院

時力指平均地權條例今年無法三讀 綠：1月9日院會討論

相關新聞

開工日北投區公所國旗竟倒掛 綠委批意圖侮辱中華民國

民進黨立委何志偉今天表示，自己接獲民眾投訴，台北市北投區公所今天發生國旗倒掛的重大失誤，對國家名聲有嚴重影響，甚至有可能...

影／侯友宜與郭台銘密會？柯文哲：消息怎麼流出「怪怪的」

台灣民眾黨上午舉行秘書長交接儀式，新任秘書長由曾任台北市政府涉外事務總監周台竹接任。至於黨主席柯文哲訪美國行程可能訂在春...

開工日國旗倒掛挨批 北投區公所澄清人員疏失非刻意

民進黨立委何志偉今接到民眾投訴，指台北市北投區公所出現國旗倒掛的重大失誤，批新任台北市府上任11天，2023年上班第一天...

仿抖音製影片宣傳政績 蘇貞昌：用的是微軟語音軟體

高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，引發各派系解讀蘇揆留任機會增高。蘇貞昌今天表示，在沉默螺旋效應下，...

民眾黨秘書長交接 新秘書長周台竹：柯文哲春季訪美

民眾黨今上午舉行秘書長交接典禮，秘書長謝立功卸任，由前台北市政府涉外事務總監周台竹接任。周台竹表示，柯文哲訪美行程會在今...

接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過

國民黨立委江啟臣傳出要接棒有意參選2024的新北市長侯友宜，不過，江啟臣昨天澄清絕無此事，今天上午他受訪再度澄清「沒有，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。