民眾黨籲加速平均地權條例三讀 「通過民意期末考」
平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例今成功排審，立院程序委員會確定將其納入議程，待交付院會二讀、三讀。
台灣民眾黨今發聲明，指去年因選舉，攸關世代居住正義的平均地權條例卡在立法院200多天，遺憾無法在2022年完成三讀，今程序委員會終於確定排審，敬告民進黨政府，「居住正義議題是台灣民眾對於立法院這個會期的期末考」，民眾非常期待政府出手整治我國越發畸形的房價以及各種市場亂象，並嚇阻炒作房價的投機行為，還年輕世代一個可期待的住房環境。「希望民進黨這次不要再交白卷敷衍大眾。」
民眾黨聲明呼籲，請朝野立委正視民心期盼，加速讓租賃住宅市場發展及管理條例、平均地權條例修正草案加速完成三讀，如此一來，政府才能通過民意對立法院居住正義的期末考。
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