開工日北投區公所國旗竟倒掛 綠委批意圖侮辱中華民國
民進黨立委何志偉今天表示，自己接獲民眾投訴，台北市北投區公所今天發生國旗倒掛的重大失誤，對國家名聲有嚴重影響，甚至有可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國。
何志偉中午在臉書發文指出，新任的台北市政府團隊上任第11天，竟然在2023年上班的第一天發生「國旗倒掛」，這是螺絲鬆到什麼程度，他可以大膽地預測，新任的台北市政府會說未來將加強管理，但是這絕對不會是最後一次。
何志偉說明，自己今天接到民眾憤怒的投訴，台北市北投區公所竟然發生國旗倒掛的重大失誤，「國旗倒掛」被認為代表發生國難或該地淪陷、向敵方投降，這對國家名聲有嚴重影響。
何志偉還說，這種行為甚至可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
何志偉質疑，以效率為原則、解決問題為目標的台北市政府，要不要先學會把國旗掛正、掛好，「這種倒掛金鉤，我絕對不接受」。
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