快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍2024「侯盧配」？ 綠委何欣純：再現韓國瑜「落跑配」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供

外傳國民黨2024年總統大選可能推出新北市長侯友宜搭檔台中市長盧秀燕「侯盧配」，民進黨立委何欣純認為，這就是「落跑配」，再現國民黨高雄市前市長韓國瑜落跑的例子。

何欣純認為，韓國瑜當選高雄市長不久後就落跑去參選總統大敗，最後又被高雄市民罷免，這顯示所有民主的取決都在於人民的智慧及力量。不過，「侯盧配」還是要先過國民黨主席朱立倫黨內運作的這關才值得討論。

至於江啟臣被點名接班新北？何欣純認為，第一個要先問江啟臣，台中選區選民的心中作何感想？第二要問國民黨主席朱立倫，無論「侯盧配」或江啟臣接班哪位市長的問題，國民黨內的制度是配合這樣的規劃嗎？或者這是典型國民黨的放話內鬥？她相信人民的眼睛是雪亮的，就留給選民來判斷了。

立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供

新北市長 韓國瑜

延伸閱讀

影／侯盧配後接班新北或台中？江啟臣：假設中的假設

接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過

影／蔡總統不普發現金 何欣純：基層焦慮不知道怎麼過年

選總統讓江啟臣接棒新北？ 侯友宜：每個人都可關心市政

相關新聞

影／侯友宜與郭台銘密會？柯文哲：消息怎麼流出「怪怪的」

台灣民眾黨上午舉行秘書長交接儀式，新任秘書長由曾任台北市政府涉外事務總監周台竹接任。至於黨主席柯文哲訪美國行程可能訂在春...

仿抖音製影片宣傳政績 蘇貞昌：用的是微軟語音軟體

高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，引發各派系解讀蘇揆留任機會增高。蘇貞昌今天表示，在沉默螺旋效應下，...

民眾黨秘書長交接 新秘書長周台竹：柯文哲春季訪美

民眾黨今上午舉行秘書長交接典禮，秘書長謝立功卸任，由前台北市政府涉外事務總監周台竹接任。周台竹表示，柯文哲訪美行程會在今...

接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過

國民黨立委江啟臣傳出要接棒有意參選2024的新北市長侯友宜，不過，江啟臣昨天澄清絕無此事，今天上午他受訪再度澄清「沒有，...

蘇貞昌抖音風格宣傳片遭疑「綠能你不能」緊急澄清還是被打臉

行政院長蘇貞昌在去年（2022）12月31日於臉書po出宣傳政績的影片，不過，該影片的製作手法卻被抓包模仿中國大陸「抖音」短影片風格，不少民意代表、媒體人，甚至民進黨立委高嘉瑜都看不下去，直呼製作影片

藍2024「侯盧配」？ 綠委何欣純：再現韓國瑜「落跑配」

外傳國民黨2024年總統大選可能推出新北市長侯友宜搭檔台中市長盧秀燕「侯盧配」，民進黨立委何欣純認為，這就是「落跑配」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。