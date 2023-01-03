藍2024「侯盧配」？ 綠委何欣純：再現韓國瑜「落跑配」

外傳國民黨2024年總統大選可能推出新北市長侯友宜搭檔台中市長盧秀燕「侯盧配」，民進黨立委何欣純認為，這就是「落跑配」，再現國民黨高雄市前市長韓國瑜落跑的例子。

何欣純認為，韓國瑜當選高雄市長不久後就落跑去參選總統大敗，最後又被高雄市民罷免，這顯示所有民主的取決都在於人民的智慧及力量。不過，「侯盧配」還是要先過國民黨主席朱立倫黨內運作的這關才值得討論。