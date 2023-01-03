蘇貞昌抖音風格宣傳片遭疑「綠能你不能」緊急澄清還是被打臉

行政院長蘇貞昌在去年（2022）12月31日於臉書po出宣傳政績的影片，不過，該影片的製作手法卻被抓包模仿中國大陸「抖音」短影片風格，不少民意代表、媒體人，甚至民進黨立委高嘉瑜都看不下去，直呼製作影片的小編是不是「臥底」？

蘇貞昌日前在臉書發布政績宣傳影片，影片一開始就用了中國大陸電影解說片常用的開頭「注意看，這個男人太狠了」，之後影片中也多次提到「太狠了」3字，且影片剪輯風格和抖音短影片類似，採用大陸網友常用的電腦語音配音，就連使用的剪輯軟體也是抖音旗下的「剪映」。

影片一出引起各方批評，除了藍營民意代表、媒體人張禹宣等人外，就連自家立委高嘉瑜都看不下去，她在《少康戰情室》節目中表示傻眼，直呼蘇貞昌的小編是不是臥底、是不是也被滲透、認知作戰？

PTT網友也毫不留情嘲諷：「雙標」、「用抖音喊禁抖音，綠能你不能」、「只准州官放火，不許百姓點燈」、「抓到中共同路人」、「抖音一響，貞昌白養」、「民進黨用中國就是反串，其他人用就賣台」。

蘇貞昌事後對此回應，影片配音所使用的是微軟的「AI語音產生器」，《ETtoday》則報導，行政院澄清當時使用的模板語言是「Chinese（Mandarin, :Simplified），語音為「Yunxi（Neural）-云希」，駁斥團隊使用中國軟體。

然而，這個說法再度遭打臉， PTT網友揪出AI語音產生器中的語言，明明有「 Chinese（Taiwanese Mandarin）」可以選，質疑蘇貞昌「是看不起台灣語音口音嗎？」