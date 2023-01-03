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保障第一線地方公職 內政部團保近98%村里長投保

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

為提供給第一線地方公職人員完整優惠的人身保障，內政部辦理今及明年度全國地方民意代表及村（里）長團體傷害險，從開辦至去年12月30日止，已有近7600位村（里）長投保，投保率達97.9%，投保情形相當踴躍，歡迎新任地方民意代表及村(里)長踴躍投保。

內政部表示，自2018年開辦村(里)長團體傷害保險業務迄今，廣受好評。因考量地方民意代表須於選區內考察或辦理為民服務工作等，執行職務上有一定程度的風險，內政部這次首度將直轄市、縣（市）議員及鄉（鎮、市、區）民代表納入適用對象，經統計也已有超過4成地方民意代表申請加入投保行列。

內政部指出，此次團體傷害保險方案為保險金額新台幣1000萬元，另包含意外造成的醫療、住院、失能等給付，保障較完整且投保流程簡便，只要具有地方民意代表或村（里）長身分就能參加，免體檢、無須對保，提供了村（里）長及地方民意代表於執行職務時更完整、優惠的保障，進而能全心投入為民服務事務。

內政部呼籲，尚未投保意外傷害險的地方民意代表及村（里）長，可逕洽新光人壽投保，或請議會、代表會及公所協助辦理投保。相關資訊可至新光人壽「全國地方民意代表及村（里）長團體傷害保險」網頁查詢（https://www.skl.com.tw/promotion/Re202203400/）。

內政部 保險 考察

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